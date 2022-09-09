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15 دولة في الاتحاد الأوروبي تؤيد فرض سقف لأسعار الغاز
15 دولة في الاتحاد الأوروبي تؤيد فرض سقف لأسعار الغاز
أعلن وزير التحول البيئي الإيطالي، روبرتو تشينغولاني، اليوم الجمعة، أن 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي أعربت عن دعمها لوضع سقف لسعر واردات الغاز عبر خطوط... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T14:31+0000
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بروكسل - سبوتنيك. وقال تشينغولاني، في بروكسل عقب نتائج مجلس وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي: "15 دولة تؤيد سقفا مشتركا للأسعار، وثلاث دول تفضل ذلك للغاز الروسي فقط، وثلاث دول ليست لديها آراء سابقة لكنها ترغب بإجراء فحوصات الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل. الدول الخمس الأخيرة إما ضد أو محايدة."وشدد على أن من عارضوا الاقتراح كانوا "أقرب جغرافيا" من المناطق الشرقية من أوروبا، حيث أن لديهم مخاوف من احتمال قطع إمدادات الغاز الروسي، لكن الوزير شدد على أن هذه الدول لا تستهلك الكثير من الطاقة.وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، بضرورة إدخال سقف سعر للغاز الروسي. وفي نهاية أغسطس/ آب، وأعلنت فون دير لاين أيضا أن المفوضية الأوروبية تعمل على إجراءات تشغيلية وطويلة الأجل لتحسين الوضع على خلفية ارتفاع أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، والتي تعتمد بشكل أساسي على تكلفة غاز الوقود الأزرق.
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أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي

15 دولة في الاتحاد الأوروبي تؤيد فرض سقف لأسعار الغاز

14:31 GMT 09.09.2022
© Nord Stream 2 / الانتقال إلى بنك الصورالانتهاء من إنشاء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"
الانتهاء من إنشاء خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
© Nord Stream 2
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أعلن وزير التحول البيئي الإيطالي، روبرتو تشينغولاني، اليوم الجمعة، أن 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي أعربت عن دعمها لوضع سقف لسعر واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب، ووافقت ثلاث دول أخرى على ذلك في حالة الإمدادات من روسيا.
بروكسل - سبوتنيك. وقال تشينغولاني، في بروكسل عقب نتائج مجلس وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي: "15 دولة تؤيد سقفا مشتركا للأسعار، وثلاث دول تفضل ذلك للغاز الروسي فقط، وثلاث دول ليست لديها آراء سابقة لكنها ترغب بإجراء فحوصات الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل. الدول الخمس الأخيرة إما ضد أو محايدة."
وشدد على أن من عارضوا الاقتراح كانوا "أقرب جغرافيا" من المناطق الشرقية من أوروبا، حيث أن لديهم مخاوف من احتمال قطع إمدادات الغاز الروسي، لكن الوزير شدد على أن هذه الدول لا تستهلك الكثير من الطاقة.
وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، بضرورة إدخال سقف سعر للغاز الروسي. وفي نهاية أغسطس/ آب، وأعلنت فون دير لاين أيضا أن المفوضية الأوروبية تعمل على إجراءات تشغيلية وطويلة الأجل لتحسين الوضع على خلفية ارتفاع أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، والتي تعتمد بشكل أساسي على تكلفة غاز الوقود الأزرق.
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