https://sputnikarabic.ae/20220909/15-دولة-في-الاتحاد-الأوروبي-تؤيد-فرض-سقف-لأسعار-الغاز-1067526571.html
15 دولة في الاتحاد الأوروبي تؤيد فرض سقف لأسعار الغاز
15 دولة في الاتحاد الأوروبي تؤيد فرض سقف لأسعار الغاز
أعلن وزير التحول البيئي الإيطالي، روبرتو تشينغولاني، اليوم الجمعة، أن 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي أعربت عن دعمها لوضع سقف لسعر واردات الغاز عبر خطوط... 09.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-09T14:31+0000
2022-09-09T14:31+0000
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بروكسل - سبوتنيك. وقال تشينغولاني، في بروكسل عقب نتائج مجلس وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي: "15 دولة تؤيد سقفا مشتركا للأسعار، وثلاث دول تفضل ذلك للغاز الروسي فقط، وثلاث دول ليست لديها آراء سابقة لكنها ترغب بإجراء فحوصات الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل. الدول الخمس الأخيرة إما ضد أو محايدة."وشدد على أن من عارضوا الاقتراح كانوا "أقرب جغرافيا" من المناطق الشرقية من أوروبا، حيث أن لديهم مخاوف من احتمال قطع إمدادات الغاز الروسي، لكن الوزير شدد على أن هذه الدول لا تستهلك الكثير من الطاقة.وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، بضرورة إدخال سقف سعر للغاز الروسي. وفي نهاية أغسطس/ آب، وأعلنت فون دير لاين أيضا أن المفوضية الأوروبية تعمل على إجراءات تشغيلية وطويلة الأجل لتحسين الوضع على خلفية ارتفاع أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، والتي تعتمد بشكل أساسي على تكلفة غاز الوقود الأزرق.
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15 دولة في الاتحاد الأوروبي تؤيد فرض سقف لأسعار الغاز
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أعلن وزير التحول البيئي الإيطالي، روبرتو تشينغولاني، اليوم الجمعة، أن 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي أعربت عن دعمها لوضع سقف لسعر واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب، ووافقت ثلاث دول أخرى على ذلك في حالة الإمدادات من روسيا.
بروكسل - سبوتنيك
. وقال تشينغولاني، في بروكسل عقب نتائج مجلس وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي: "15 دولة تؤيد سقفا مشتركا للأسعار، وثلاث دول تفضل ذلك للغاز الروسي فقط، وثلاث دول ليست لديها آراء سابقة لكنها ترغب بإجراء فحوصات الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل. الدول الخمس الأخيرة إما ضد أو محايدة."
وشدد على أن من عارضوا الاقتراح كانوا "أقرب جغرافيا" من المناطق الشرقية من أوروبا، حيث أن لديهم مخاوف من احتمال قطع إمدادات الغاز الروسي، لكن الوزير شدد على أن هذه الدول لا تستهلك الكثير من الطاقة.
وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، بضرورة إدخال سقف سعر للغاز الروسي. وفي نهاية أغسطس/ آب، وأعلنت فون دير لاين أيضا أن المفوضية الأوروبية تعمل على إجراءات تشغيلية وطويلة الأجل لتحسين الوضع على خلفية ارتفاع أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، والتي تعتمد بشكل أساسي على تكلفة غاز الوقود الأزرق.