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الإمارات ترد على تقارير إعلامية بشأن ترحيل العمال من البلاد
الإمارات ترد على تقارير إعلامية بشأن ترحيل العمال من البلاد
أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، بيانا ردت فيه على الادعاءات التي تضمنتها بعض التقارير الإعلامية حول إيقاف وترحيل العمال من البلاد. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T06:49+0000
2022-09-10T06:49+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، قال مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الإماراتية سعيد الحبسي، في بيان إن "هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة وأنها تكرار لمزاعم تم نفيها سابقا".وأضاف الحبسي، أن "التقرير الذي نشرته مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان تضمن مزاعم متكررة سبق للمؤسسة أن نشرتها في عام 2021".وأكد أن "دولة الإمارات نفت هذه الادعاءات، مبينة أنها غير صحيحة".وتابع: "أي إنهاء لعلاقة تعاقدية مع العامل يتوجب أن تتم وفقا للاشتراطات الواردة في العقود".كما شدد الحبسي على "التزام الإمارات بالشفافية الكاملة في التعامل مع هذه القضايا"، داعيا وسائل الإعلام إلى "الرجوع إلى المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات الإماراتية المعنية بهذا الشأن".
https://sputnikarabic.ae/20210917/الإمارات-تعلن-رفضها-قرار-البرلمان-الأوروبي-بشأن-حقوق-الإنسان-1050182421.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

الإمارات ترد على تقارير إعلامية بشأن ترحيل العمال من البلاد

06:49 GMT 10.09.2022
© AFP 2022 / MARWAN NAAMANIمطار آل مكتوم الدولي في دبي، الإمارات
مطار آل مكتوم الدولي في دبي، الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© AFP 2022 / MARWAN NAAMANI
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أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، بيانا ردت فيه على الادعاءات التي تضمنتها بعض التقارير الإعلامية حول إيقاف وترحيل العمال من البلاد.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، قال مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الإماراتية سعيد الحبسي، في بيان إن "هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة وأنها تكرار لمزاعم تم نفيها سابقا".
وأضاف الحبسي، أن "التقرير الذي نشرته مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان تضمن مزاعم متكررة سبق للمؤسسة أن نشرتها في عام 2021".
وأكد أن "دولة الإمارات نفت هذه الادعاءات، مبينة أنها غير صحيحة".

وأوضح أن "الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن عدد محدود من العمال الأفارقة من إيقاف وترحيل، قد جرت وفق القوانين المعمول بها، حيث يرتبط كافة العمال دون استثناء بعقود عمل قانونية موثقة تحفظ حقوقهم، وأنه يتوجب على الأطراف المعنية الالتزام بما ورد في هذه العقود".

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الإمارات تعلن رفضها قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان
17 سبتمبر 2021, 20:04 GMT
وتابع: "أي إنهاء لعلاقة تعاقدية مع العامل يتوجب أن تتم وفقا للاشتراطات الواردة في العقود".
كما شدد الحبسي على "التزام الإمارات بالشفافية الكاملة في التعامل مع هذه القضايا"، داعيا وسائل الإعلام إلى "الرجوع إلى المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات الإماراتية المعنية بهذا الشأن".
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