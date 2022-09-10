https://sputnikarabic.ae/20220910/العراق-الربط-الكهربائي-مع-تركيا-توقف-بسبب-أزمة-الطاقة-العالمية-1067547992.html
العراق: الربط الكهربائي مع تركيا توقف بسبب أزمة الطاقة العالمية
العراق: الربط الكهربائي مع تركيا توقف بسبب أزمة الطاقة العالمية
قالت وزارة الكهرباء العراقية إن الربط الكهربائي مع تركيا توقف نتيجة أزمة الطاقة العالمية. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T10:35+0000
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وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، أن "إكمال موضوع الربط مع تركيا توقف بسبب أزمة توفير الغاز عالميا، بعد زيادة الطلب عليه، نتيجة الشح الموجود بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار".وعن تفاصيل الربط الكهربائي مع تركيا، بيّن أحمد موسى: "أنجزنا خطوط (سلوبي – فايدة) وجزرة - موصل ومحطة الكسك بطاقة 400 ميغا وات بجميع تفرعاتها، ووقعنا اتفاقية التشغيل النهائية مع الجانب التركي، والتي نصت على توفير 300 ميغا وات كمرحلة أولى للمحافظات الشمالية".وأعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، في تصريحاته لـ(واع) أنه "من المؤمل أن ينتهي الربط الكهربائي مع الأردن بحلول الصيف المقبل".وأشار إلى أن "الربط مع الأردن تم من خلال خطوط ريشة - قائم ومحطة القائم التحويلية والعمل أحيل إلى شركة "جنرال إلكتريك" لإتمام الخط بعد أن أنجزنا دراسة نقاط الرباط وحددنا مسارات الخطوط".وبشأن الربط الخليجي، أوضح أحمد موسى أن "العراق أتم إنجاز خطوط (فاو رقم واحد) و(فاو أبو فلوس رقم اثنين)، معربا عن أمله حاليا بأن يجري اتفاق على خط الربط بين محطة الفاو العراقية ومحطة الزور الكويتية، والذي سيكون بطول 220 كيلو متر، 80 كيلو متر منها ستكون داخل العراق، والباقي في الكويت وحصلنا على تعرفة جيدة وأسعار لا بأس بها".ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية إلى أن "مشاريع الربط مع الكويت والسعودية ستعطي موثوقية وجاهزية واستقرارية عالية للمنظومة الكهربائية وتمهد لأن يكون العراق عضواً مهماً بسوق الطاقة الخليجي والعربي".
https://sputnikarabic.ae/20220307/العراق-تركيا-ستزودنا-بالكهرباء-بداية-من-الأسبوع-المقبل-1059565057.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
العراق: الربط الكهربائي مع تركيا توقف بسبب أزمة الطاقة العالمية
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قالت وزارة الكهرباء العراقية إن الربط الكهربائي مع تركيا توقف نتيجة أزمة الطاقة العالمية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريحات لوكالة
الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، أن "إكمال موضوع الربط مع تركيا توقف بسبب أزمة توفير الغاز عالميا، بعد زيادة الطلب عليه، نتيجة الشح الموجود بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار".
وأردف: "نقوم حاليا ببحث موضوع التعرفة، وبمجرد الاتفاق على أسعار معقولة ستدخل الاتفاقية العراقية التركية حيز التنفيذ".
وعن تفاصيل الربط الكهربائي مع تركيا، بيّن أحمد موسى: "أنجزنا خطوط (سلوبي – فايدة) وجزرة - موصل ومحطة الكسك بطاقة 400 ميغا وات بجميع تفرعاتها، ووقعنا اتفاقية التشغيل النهائية مع الجانب التركي، والتي نصت على توفير 300 ميغا وات كمرحلة أولى للمحافظات الشمالية".
وأعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، في تصريحاته لـ(واع) أنه "من المؤمل أن ينتهي الربط الكهربائي مع الأردن بحلول الصيف المقبل".
وأشار إلى أن "الربط مع الأردن تم من خلال خطوط ريشة - قائم ومحطة القائم التحويلية والعمل أحيل إلى شركة "جنرال إلكتريك" لإتمام الخط بعد أن أنجزنا دراسة نقاط الرباط وحددنا مسارات الخطوط".
وبخصوص الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، قال المتحدث باسم "الكهرباء العراقية": "وقعنا اتفاقية تنص على أن تربط الخطوط الناقلة ما بين العراق والسعودية من خلال منفذ عرعر ومحطة اليوسفية، وهناك حاليا دراسات فنية لتحديد نقاط الربط ومسارات الخطوط والجدوى الاقتصادية والفنية".
وبشأن الربط الخليجي، أوضح أحمد موسى أن "العراق أتم إنجاز خطوط (فاو رقم واحد) و(فاو أبو فلوس رقم اثنين)، معربا عن أمله حاليا بأن يجري اتفاق على خط الربط بين محطة الفاو العراقية ومحطة الزور الكويتية، والذي سيكون بطول 220 كيلو متر، 80 كيلو متر منها ستكون داخل العراق، والباقي في الكويت وحصلنا على تعرفة جيدة وأسعار لا بأس بها".
ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية إلى أن "مشاريع الربط مع الكويت والسعودية ستعطي موثوقية وجاهزية واستقرارية عالية للمنظومة الكهربائية وتمهد لأن يكون العراق عضواً مهماً بسوق الطاقة الخليجي والعربي".