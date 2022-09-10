https://sputnikarabic.ae/20220910/العراق-يكشف-أحدث-تطورات-خطوط-الربط-الكهربائي-مع-الكويت-والسعودية-1067568601.html
العراق يكشف أحدث تطورات خطوط الربط الكهربائي مع الكويت والسعودية
العراق يكشف أحدث تطورات خطوط الربط الكهربائي مع الكويت والسعودية
أعلنت الحكومة العراقية إنجاز غالبية الخطوط الخاصة بالربط الخليجي مع الكويت داخل الأراضي العراقية. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T21:06+0000
2022-09-10T21:06+0000
2022-09-10T21:06+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المتحدث باسم الوزارة إن: "العراق أتم إنجاز خطوط (فاو رقم واحد) و (فاو أبو فلوس رقم اثنين)".وعبر عن أمله في أن يتم الاتفاق على خط الربط بين محطة الفاو العراقية ومحطة الزور الكويتية والذي سيكون بطول 220 كيلومترا.وعن الربط مع السعودية، قال المسؤول العراقي: "وقعنا اتفاقية تنص على أن تربط الخطوط الناقلة ما بين العراق والسعودية من خلال منفذ عرعر ومحطة اليوسفية".واعتبر أن مشروعات الربط مع الكويت والسعودية ستعطي موثوقية وجاهزية واستقرار لمنظومة الكهرباء في بلاده.ورأى أنها تمهد لأن تصبح بلاده عضوا بارزا بسوق الطاقة الخليجي والعربي بجانب استثمار موقعها الاستراتيجي لتكون رابطا وحاكما على خطوط النقل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق يكشف أحدث تطورات خطوط الربط الكهربائي مع الكويت والسعودية
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أعلنت الحكومة العراقية إنجاز غالبية الخطوط الخاصة بالربط الخليجي مع الكويت داخل الأراضي العراقية.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال المتحدث باسم الوزارة إن: "العراق أتم إنجاز خطوط (فاو رقم واحد) و (فاو أبو فلوس رقم اثنين)".
وعبر عن أمله في أن يتم الاتفاق على خط الربط بين محطة الفاو العراقية ومحطة الزور الكويتية والذي سيكون بطول 220 كيلومترا.
وعن الربط مع السعودية، قال المسؤول العراقي: "وقعنا اتفاقية تنص على أن تربط الخطوط الناقلة
ما بين العراق والسعودية من خلال منفذ عرعر ومحطة اليوسفية".
واعتبر أن مشروعات الربط مع الكويت والسعودية ستعطي موثوقية وجاهزية واستقرار لمنظومة الكهرباء في بلاده.
ورأى أنها تمهد لأن تصبح بلاده عضوا بارزا بسوق الطاقة الخليجي والعربي بجانب استثمار موقعها الاستراتيجي لتكون رابطا وحاكما على خطوط النقل.