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https://sputnikarabic.ae/20220910/العراق-يكشف-أحدث-تطورات-خطوط-الربط-الكهربائي-مع-الكويت-والسعودية-1067568601.html
العراق يكشف أحدث تطورات خطوط الربط الكهربائي مع الكويت والسعودية
العراق يكشف أحدث تطورات خطوط الربط الكهربائي مع الكويت والسعودية
أعلنت الحكومة العراقية إنجاز غالبية الخطوط الخاصة بالربط الخليجي مع الكويت داخل الأراضي العراقية. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T21:06+0000
2022-09-10T21:06+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المتحدث باسم الوزارة إن: "العراق أتم إنجاز خطوط (فاو رقم واحد) و (فاو أبو فلوس رقم اثنين)".وعبر عن أمله في أن يتم الاتفاق على خط الربط بين محطة الفاو العراقية ومحطة الزور الكويتية والذي سيكون بطول 220 كيلومترا.وعن الربط مع السعودية، قال المسؤول العراقي: "وقعنا اتفاقية تنص على أن تربط الخطوط الناقلة ما بين العراق والسعودية من خلال منفذ عرعر ومحطة اليوسفية".واعتبر أن مشروعات الربط مع الكويت والسعودية ستعطي موثوقية وجاهزية واستقرار لمنظومة الكهرباء في بلاده.ورأى أنها تمهد لأن تصبح بلاده عضوا بارزا بسوق الطاقة الخليجي والعربي بجانب استثمار موقعها الاستراتيجي لتكون رابطا وحاكما على خطوط النقل.
https://sputnikarabic.ae/20220810/احتجاجات-في-ديالى-شرقي-العراق-بسبب-انقطاع-الكهرباء-1066265612.html
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

العراق يكشف أحدث تطورات خطوط الربط الكهربائي مع الكويت والسعودية

21:06 GMT 10.09.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLأعمدة كهرباء
أعمدة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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أعلنت الحكومة العراقية إنجاز غالبية الخطوط الخاصة بالربط الخليجي مع الكويت داخل الأراضي العراقية.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
أولاد عراقيون يسبحون مع قطيع من الجواميس في نهر ديالى في منطقة الفضلية شمال شرق بغداد في 2 أغسطس 2021، وسط درجات حرارة صيفية شديدة الارتفاع. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
احتجاجات في ديالى شرقي العراق بسبب انقطاع الكهرباء
10 أغسطس, 14:49 GMT
وقال المتحدث باسم الوزارة إن: "العراق أتم إنجاز خطوط (فاو رقم واحد) و (فاو أبو فلوس رقم اثنين)".
وعبر عن أمله في أن يتم الاتفاق على خط الربط بين محطة الفاو العراقية ومحطة الزور الكويتية والذي سيكون بطول 220 كيلومترا.
وعن الربط مع السعودية، قال المسؤول العراقي: "وقعنا اتفاقية تنص على أن تربط الخطوط الناقلة ما بين العراق والسعودية من خلال منفذ عرعر ومحطة اليوسفية".
واعتبر أن مشروعات الربط مع الكويت والسعودية ستعطي موثوقية وجاهزية واستقرار لمنظومة الكهرباء في بلاده.
ورأى أنها تمهد لأن تصبح بلاده عضوا بارزا بسوق الطاقة الخليجي والعربي بجانب استثمار موقعها الاستراتيجي لتكون رابطا وحاكما على خطوط النقل.
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