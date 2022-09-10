https://sputnikarabic.ae/20220910/اليمن-الانتقالي-الجنوبي-يطلق-عملية-عسكرية-تستهدف-معاقل-الإرهاب-في-محافظة-شبوة-1067545051.html

اليمن... الانتقالي الجنوبي يطلق عملية عسكرية تستهدف معاقل "الإرهاب" في محافظة شبوة

اليمن... الانتقالي الجنوبي يطلق عملية عسكرية تستهدف معاقل "الإرهاب" في محافظة شبوة

أطلقت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، اليوم السبت، عملية عسكرية واسعة ضد معاقل الإرهاب في محافظة شبوة الغنية بالنفط... 10.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-10T08:42+0000

2022-09-10T08:42+0000

2022-09-10T08:42+0000

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‏القاهرة - سبوتنيك. وقالت قوات دفاع شبوة عبر "تويتر"، إن "القوات الجنوبية المشتركة في محافظة شبوة تعلن عن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير المحافظة من التنظيمات الإرهابية تحت اسم (‎سهام الجنوب)".وأضافت أن "‏عملية سهام الجنوب التي أعلنت عنها القوات الجنوبية المشتركة بدعم من التحالف العربي بمحافظة شبوة تأتي استكمالاً لعملية (سهام الشرق) التي انطلقت بمحافظة أبين قبل أيام".وأكدت "‏دخول القوات ‎المشاركة في العملية منطقة المصينعة التي اتخذت منها العصابات الإرهابية معقلاً وممراً لها ومنطلقاً لعملياتها الإرهابية في محافظة شبوة الفترة الماضية".ويوم الثلاثاء الماضي، لقي 21 جندياً مصرعهم وأصيب 4 آخرون، إثر هجوم شنه تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا)، على ثكنة لقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في مديرية أحوَّر الساحلية شرقي محافظة أبين في جنوب اليمن، أسفر أيضاً عن مقتل 6 مهاجمين وأسر آخر من عناصر التنظيم.وفي 22 آب/أغسطس الماضي، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي إطلاق عملية عسكرية أسماها "سهام الشرق" لتأمين محافظة أبين، من العناصر الإرهابية.سبق ذلك في العاشر من الشهر ذاته، سيطرة وحدات تابعة لألوية العمالقة الجنوبية و"قوات دفاع شبوة" الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي والمدعومة من محافظ شبوة عوض بن محمد الوزير العولقي، على مدينة عتق مركز المحافظة وغالبية مديريات المحافظة، بعد مواجهات دامية استمرت ثلاثة أيام، مع وحدات من الجيش اليمني وقوات الأمن الخاصة محسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح "ثاني أكبر الأحزاب في اليمن".وتصاعد حضور عناصر تنظيم القاعدة في مناطق عدة باليمن، مع اندلاع النزاع في البلد العربي الذي يمزقه الصراع منذ أواخر 2014.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20220909/الجيش-اليمني-مقتل-وجرح-13-من-أنصار-الله-بصد-هجوم-للجماعة-في-محافظة-صعدة-1067539570.html

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