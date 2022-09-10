https://sputnikarabic.ae/20220910/زلزال-بقوة-61-درجة-يضرب-شرق-إندونيسيا-1067540470.html
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شرق إندونيسيا
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شرق إندونيسيا
وقع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر في شرق إندونيسيا، يوم الجمعة، وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T01:41+0000
2022-09-10T01:41+0000
2022-09-10T01:41+0000
أخبار إندونيسيا
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موسكو - سبوتنيك. وتم تسجيل الهزة تحت الأرض في الساعة 11:31 مساء (23:31 بتوقيت غرينتش).ويقع مركز الزلزال على بعد 262 كيلومترا (162 ميلا) جنوب شرق جزيرة بياك الإندونيسية، وعلى عمق 29.4 كيلومترا.يشار إلى أنه لم ترد أي معلومات فورية عن إصابات محتملة أو خسائر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إندونيسيا
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شرق إندونيسيا
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وقع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر في شرق إندونيسيا، يوم الجمعة، وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
موسكو - سبوتنيك
. وتم تسجيل الهزة تحت الأرض في الساعة 11:31 مساء (23:31 بتوقيت غرينتش).
ويقع مركز الزلزال على بعد 262 كيلومترا (162 ميلا) جنوب شرق جزيرة بياك الإندونيسية، وعلى عمق 29.4 كيلومترا.
يشار إلى أنه لم ترد أي معلومات فورية عن إصابات محتملة أو خسائر.