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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شرق إندونيسيا
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شرق إندونيسيا
وقع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر في شرق إندونيسيا، يوم الجمعة، وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار إندونيسيا
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موسكو - سبوتنيك. وتم تسجيل الهزة تحت الأرض في الساعة 11:31 مساء (23:31 بتوقيت غرينتش).ويقع مركز الزلزال على بعد 262 كيلومترا (162 ميلا) جنوب شرق جزيرة بياك الإندونيسية، وعلى عمق 29.4 كيلومترا.يشار إلى أنه لم ترد أي معلومات فورية عن إصابات محتملة أو خسائر.
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أخبار إندونيسيا
أخبار إندونيسيا

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شرق إندونيسيا

01:41 GMT 10.09.2022
© AP Photo / Harley Palangchaoزلزال قوي في الفلبين، 27 يوليو 2022
زلزال قوي في الفلبين، 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / Harley Palangchao
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وقع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر في شرق إندونيسيا، يوم الجمعة، وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
موسكو - سبوتنيك. وتم تسجيل الهزة تحت الأرض في الساعة 11:31 مساء (23:31 بتوقيت غرينتش).
ويقع مركز الزلزال على بعد 262 كيلومترا (162 ميلا) جنوب شرق جزيرة بياك الإندونيسية، وعلى عمق 29.4 كيلومترا.
يشار إلى أنه لم ترد أي معلومات فورية عن إصابات محتملة أو خسائر.
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