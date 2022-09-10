عربي
https://sputnikarabic.ae/20220910/غوتيريش-الدول-النامية-تدفع-ثمنا-مروعا-بسبب-الوقود-الأحفوري-1067542695.html
غوتيريش: الدول النامية تدفع "ثمنا مروعا" بسبب الوقود الأحفوري
غوتيريش: الدول النامية تدفع "ثمنا مروعا" بسبب الوقود الأحفوري
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الدول النامية تدفع "ثمنا مروعا" لاعتماد العالم على الوقود الأحفوري، حيث قام بجولة في أجزاء من باكستان تعرضت... 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T06:52+0000
2022-09-10T06:58+0000
منظمة الأمم المتحدة
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066963537_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bf385f124f0faab5c997dfeb10d0a6df.jpg
وقالت "فرانس برس" إن ما يقرب من 1400 شخص لقوا مصرعهم في الفيضانات التي تغطي ثلث البلاد، مما أدى إلى القضاء على المحاصيل وتدمير المنازل والشركات والطرق والجسور.وأعرب غوتيريش عن أمله في أن تؤدي زيارته إلى حشد الدعم لباكستان، التي تحتاج إلى ما لا يقل عن 10 مليارات دولار لإصلاح البنية التحتية المتضررة.وقال غوتيريش في تغريدة قبل توجهه لمعاينة بعض المناطق الأكثر تضررا من الفيضانات: "باكستان ودول نامية أخرى تدفع ثمنا مروعا لتعنت مسببي الانبعاثات الكبيرة الذين يواصلون المراهنة على استخدام الوقود الأحفوري".وتتعرض باكستان لأمطار غزيرة غالبا ما تكون مدمرة، خلال موسم الرياح الموسمية السنوي، وهو أمر بالغ الخطورة للزراعة وإمدادات المياه، حيث لم تشهد البلاد مثل هذه الأمطار الغزيرة منذ عقود.في سياق متصل، تسعى الدول الأفريقية حاليا للحصول على تعويضات عما أصابها من خسائر ناجمة عن تغير المناخ وما أسفر عنه من جفاف وأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر.وقالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن تكلفة الأضرار الناجمة عن تغير المناخ تزداد في أفريقيا فقط مع ارتفاع درجة حرارة العالم، ما أثار مخاوف النشطاء والمسؤولين حول كيفية دفع ثمنها.وأفاد تقرير أصدرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأن جزر أفريقيا والدول الساحلية وعدد سكانها 116 مليون نسمة، ستتعرض بشدة لارتفاع منسوب مياه البحار وستنفق نحو 50 مليار دولار لتعويض تلك الخسائر بحلول عام 2050.أثارت نتائج التقرير دعوات متجددة لصرف تعويضات للقارة من قبل العديد من الذين يعتقدون أن الدول الغنية التي تنبعث منها كميات أكبر بكثير من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي يجب أن تتحمل فاتورة الكوارث المناخية، المعروفة باسم "الخسائر والأضرار" في مفاوضات المناخ.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066963537_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_db705140a28230e2f664a1eedddbbfeb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن
منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن

غوتيريش: الدول النامية تدفع "ثمنا مروعا" بسبب الوقود الأحفوري

06:52 GMT 10.09.2022 (تم التحديث: 06:58 GMT 10.09.2022)
© AP Photo / Zahid Hussainفيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022
فيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / Zahid Hussain
تابعنا عبرTelegram
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الدول النامية تدفع "ثمنا مروعا" لاعتماد العالم على الوقود الأحفوري، حيث قام بجولة في أجزاء من باكستان تعرضت لفيضانات نتجت عن تغير المناخ.
وقالت "فرانس برس" إن ما يقرب من 1400 شخص لقوا مصرعهم في الفيضانات التي تغطي ثلث البلاد، مما أدى إلى القضاء على المحاصيل وتدمير المنازل والشركات والطرق والجسور.
وأعرب غوتيريش عن أمله في أن تؤدي زيارته إلى حشد الدعم لباكستان، التي تحتاج إلى ما لا يقل عن 10 مليارات دولار لإصلاح البنية التحتية المتضررة.
وقال غوتيريش في تغريدة قبل توجهه لمعاينة بعض المناطق الأكثر تضررا من الفيضانات: "باكستان ودول نامية أخرى تدفع ثمنا مروعا لتعنت مسببي الانبعاثات الكبيرة الذين يواصلون المراهنة على استخدام الوقود الأحفوري".

وصرح غوتيريش قائلا: "من إسلام أباد، أطلق نداء عالميا: أوقفوا هذا الجنون، استثمروا في الطاقة المتجددة الآن، أنهوا الحرب مع الطبيعة".

وتتعرض باكستان لأمطار غزيرة غالبا ما تكون مدمرة، خلال موسم الرياح الموسمية السنوي، وهو أمر بالغ الخطورة للزراعة وإمدادات المياه، حيث لم تشهد البلاد مثل هذه الأمطار الغزيرة منذ عقود.
في سياق متصل، تسعى الدول الأفريقية حاليا للحصول على تعويضات عما أصابها من خسائر ناجمة عن تغير المناخ وما أسفر عنه من جفاف وأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن تكلفة الأضرار الناجمة عن تغير المناخ تزداد في أفريقيا فقط مع ارتفاع درجة حرارة العالم، ما أثار مخاوف النشطاء والمسؤولين حول كيفية دفع ثمنها.
وأفاد تقرير أصدرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأن جزر أفريقيا والدول الساحلية وعدد سكانها 116 مليون نسمة، ستتعرض بشدة لارتفاع منسوب مياه البحار وستنفق نحو 50 مليار دولار لتعويض تلك الخسائر بحلول عام 2050.
أثارت نتائج التقرير دعوات متجددة لصرف تعويضات للقارة من قبل العديد من الذين يعتقدون أن الدول الغنية التي تنبعث منها كميات أكبر بكثير من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي يجب أن تتحمل فاتورة الكوارث المناخية، المعروفة باسم "الخسائر والأضرار" في مفاوضات المناخ.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:33 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала