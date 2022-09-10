https://sputnikarabic.ae/20220910/فرنسا-تمنح-أوكرانيا-مدافع-تي-إر-إف1-1067549962.html
فرنسا تمنح أوكرانيا مدافع "تي إر إف1"
فرنسا تمنح أوكرانيا مدافع "تي إر إف1"
ستتلقى التشكيلات المسلحة الأوكرانية مدافع "تي إر إف1" (TRF1) الفرنسية من عيار 155 ملم، وفقًا لتقارير lopinion.fr. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T11:53+0000
2022-09-10T11:53+0000
2022-09-10T11:53+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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حاليًا، لا يتم استخدام هذه الأسلحة عمليًا في الجيش الفرنسي، الذي اختار حوامل المدفعية ذاتية الدفع ذات العجلات من طراز "سيزار".لذلك، يتم حاليًا سحب الغالبية العظمى من أنظمة المدفعية هذه من القوات. كما تم سحب المدافع ذاتية الدفع المجنزرة AuF1، المصنوعة على هيكل دبابة القتال الرئيسية AMX-30، من الخدمة.من حيث خصائصها التكتيكية والتقنية، فإنTRF1 قريبة من نواح كثيرة من مدافع هاوتزر البريطانية-الألمانية-الإيطالية FH70، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية.وهي مجهزة أيضًا بمحركها الخاص، بفضل قدرتها على تغيير المواقف بشكل مستقل، والوصول إلى سرعات تصل إلى 8 كم / ساعة.أقصى مدى للقذيفة التقليدية شديدة الانفجار هو 24000 متر، وما يصل إلى 30000 متر للقذيفة النشطة التفاعلية. الوزن القتالي - أكثر من 10000 كيلوغرام. الطول الإجمالي عشرة أمتار.يمكن أن يصل معدل إطلاق النار إلى ست قذائف في الدقيقة. الطاقم - سبعة جنود.وفقًا للخبراء العسكريين، فإن ظهور نظام مدفعي آخر سيزيد من تعقيد تشغيل أسطول مدافع الهاوتزر ومدافع القوات المسلحة الأوكرانية، والذي يتكون الآن من أنواع مختلفة من المنتجات السوفيتية وحلف شمال الأطلسي.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
فرنسا تمنح أوكرانيا مدافع "تي إر إف1"
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ستتلقى التشكيلات المسلحة الأوكرانية مدافع "تي إر إف1" (TRF1) الفرنسية من عيار 155 ملم، وفقًا لتقارير lopinion.fr.
حاليًا، لا يتم استخدام هذه الأسلحة عمليًا في الجيش الفرنسي، الذي اختار حوامل المدفعية ذاتية الدفع ذات العجلات من طراز "سيزار".
لذلك، يتم حاليًا سحب الغالبية العظمى من أنظمة المدفعية هذه من القوات. كما تم سحب المدافع ذاتية الدفع المجنزرة AuF1، المصنوعة على هيكل دبابة القتال الرئيسية AMX-30، من الخدمة.
من حيث خصائصها التكتيكية والتقنية، فإنTRF1 قريبة من نواح كثيرة من مدافع هاوتزر
البريطانية-الألمانية-الإيطالية FH70، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية.
وهي مجهزة أيضًا بمحركها الخاص، بفضل قدرتها على تغيير المواقف بشكل مستقل، والوصول إلى سرعات تصل إلى 8 كم / ساعة.
أقصى مدى للقذيفة التقليدية شديدة الانفجار هو 24000 متر، وما يصل إلى 30000 متر للقذيفة النشطة التفاعلية. الوزن القتالي - أكثر من 10000 كيلوغرام. الطول الإجمالي عشرة أمتار.
يمكن أن يصل معدل إطلاق النار إلى ست قذائف في الدقيقة. الطاقم - سبعة جنود.
وفقًا للخبراء العسكريين، فإن ظهور نظام مدفعي آخر سيزيد من تعقيد تشغيل أسطول مدافع الهاوتزر ومدافع القوات المسلحة الأوكرانية، والذي يتكون الآن من أنواع مختلفة من المنتجات السوفيتية وحلف شمال الأطلسي.