https://sputnikarabic.ae/20220910/قائد-مذبحة-سربرنيتسا-يدخل-مستشفى-سجن-لاهاي-بسبب-مشاكل-في-الرئة-1067546818.html

قائد مذبحة سربرنيتسا يدخل مستشفى سجن لاهاي بسبب مشاكل في الرئة

قائد مذبحة سربرنيتسا يدخل مستشفى سجن لاهاي بسبب مشاكل في الرئة

أكد داركو ملاديتش نجل القائد السابق لصرب البوسنة الجنرال راتكو ملاديتش، أن والده تم إدخاله إلى مستشفى تابع لسجن لاهاي، بسبب مشاكل صحية في القلب والرئة. 10.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-10T09:45+0000

2022-09-10T09:45+0000

2022-09-10T09:45+0000

صربيا

حرب البوسنة والهرسك

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بلغراد - سبوتنيك. ووفقا لتصريحات أدلى بها داركو لوكالة "سبوتنيك"، فقد تم إدخال ملاديتش، إلى المستشفى في المرفق الطبي التابع للمحكمة الجنائية في لاهاي بسبب وجود سائل في رئتيه ومشاكل في القلب.وقال داركو: "في الأشهر الأخيرة ومنذ نهاية مايو/ أيار، تدهورت صحة الجنرال، كانت هناك عدة فترات مرض فيها، وانهار حرفيًا، وتم إرساله إلى المستشفى في مثل هذه الأيام وتم نقله مرة أخرى".وأكد أنهم لم يتوصلوا إلى "استنتاجات محددة من الأطباء حول السبب، ويوم الأحد، تم نقله إلى المستشفى المدني في لاهاي ويوم الأربعاء قيل لنا أنه مصاب بالتهاب رئوي وسوائل في رئتيه".وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أدانت المحكمة الجنائية للأمم المتحدة في لاهاي ملاديتش بارتكاب جرائم حرب تعود إلى نزاع 1992-1995، خاصة مذبحة سربرنيتسا التي ارتكبت في العام نفسه، وفي يونيو/حزيران 2021، أيد قضاة دائرة الاستئناف بالمحكمة الحكم بالسجن مدى الحياة على ملاديتش في 10 من أصل 11 تهمة، فيما عارضت سلطات صربيا والبوسنة والهرسك الحكم.يشار إلى أنه ولمدة عامين، طالبت الأسرة بالسماح للمسعفين الروس بفحص ملاديتش البالغ من العمر 79 عامًا، مؤكدة أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لا تزودهم بمعلومات عن الحالة الصحية للجنرال، بينما الأطباء في الحبس الاحتياطي. لا يقدم المركز في لاهاي العلاج المناسب.

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