https://sputnikarabic.ae/20220910/قائد-مذبحة-سربرنيتسا-يدخل-مستشفى-سجن-لاهاي-بسبب-مشاكل-في-الرئة-1067546818.html
قائد مذبحة سربرنيتسا يدخل مستشفى سجن لاهاي بسبب مشاكل في الرئة
قائد مذبحة سربرنيتسا يدخل مستشفى سجن لاهاي بسبب مشاكل في الرئة
أكد داركو ملاديتش نجل القائد السابق لصرب البوسنة الجنرال راتكو ملاديتش، أن والده تم إدخاله إلى مستشفى تابع لسجن لاهاي، بسبب مشاكل صحية في القلب والرئة. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T09:45+0000
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صربيا
حرب البوسنة والهرسك
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بلغراد - سبوتنيك. ووفقا لتصريحات أدلى بها داركو لوكالة "سبوتنيك"، فقد تم إدخال ملاديتش، إلى المستشفى في المرفق الطبي التابع للمحكمة الجنائية في لاهاي بسبب وجود سائل في رئتيه ومشاكل في القلب.وقال داركو: "في الأشهر الأخيرة ومنذ نهاية مايو/ أيار، تدهورت صحة الجنرال، كانت هناك عدة فترات مرض فيها، وانهار حرفيًا، وتم إرساله إلى المستشفى في مثل هذه الأيام وتم نقله مرة أخرى".وأكد أنهم لم يتوصلوا إلى "استنتاجات محددة من الأطباء حول السبب، ويوم الأحد، تم نقله إلى المستشفى المدني في لاهاي ويوم الأربعاء قيل لنا أنه مصاب بالتهاب رئوي وسوائل في رئتيه".وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أدانت المحكمة الجنائية للأمم المتحدة في لاهاي ملاديتش بارتكاب جرائم حرب تعود إلى نزاع 1992-1995، خاصة مذبحة سربرنيتسا التي ارتكبت في العام نفسه، وفي يونيو/حزيران 2021، أيد قضاة دائرة الاستئناف بالمحكمة الحكم بالسجن مدى الحياة على ملاديتش في 10 من أصل 11 تهمة، فيما عارضت سلطات صربيا والبوسنة والهرسك الحكم.يشار إلى أنه ولمدة عامين، طالبت الأسرة بالسماح للمسعفين الروس بفحص ملاديتش البالغ من العمر 79 عامًا، مؤكدة أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لا تزودهم بمعلومات عن الحالة الصحية للجنرال، بينما الأطباء في الحبس الاحتياطي. لا يقدم المركز في لاهاي العلاج المناسب.
https://sputnikarabic.ae/20171129/قائد-الكروات-في-حرب-البوسنة-يشرب-السم-أمام-قاضي-المحكمة-الدولية-فيديو-1027932959.html
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صربيا, حرب البوسنة والهرسك
صربيا, حرب البوسنة والهرسك
قائد مذبحة سربرنيتسا يدخل مستشفى سجن لاهاي بسبب مشاكل في الرئة
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أكد داركو ملاديتش نجل القائد السابق لصرب البوسنة الجنرال راتكو ملاديتش، أن والده تم إدخاله إلى مستشفى تابع لسجن لاهاي، بسبب مشاكل صحية في القلب والرئة.
بلغراد - سبوتنيك. ووفقا لتصريحات أدلى بها داركو لوكالة "سبوتنيك"، فقد تم إدخال ملاديتش
، إلى المستشفى في المرفق الطبي التابع للمحكمة الجنائية في لاهاي بسبب وجود سائل في رئتيه ومشاكل في القلب.
29 نوفمبر 2017, 12:42 GMT
وقال داركو: "في الأشهر الأخيرة ومنذ نهاية مايو/ أيار، تدهورت صحة الجنرال، كانت هناك عدة فترات مرض فيها، وانهار حرفيًا، وتم إرساله إلى المستشفى في مثل هذه الأيام وتم نقله مرة أخرى".
وأكد أنهم لم يتوصلوا إلى "استنتاجات محددة من الأطباء حول السبب
، ويوم الأحد، تم نقله إلى المستشفى المدني في لاهاي ويوم الأربعاء قيل لنا أنه مصاب بالتهاب رئوي وسوائل في رئتيه".
وقد شغل ملاديتش منصب قائد جيش جمهورية صربسكا خلال نزاع 1992-1995 في البوسنة والهرسك، واعتقلته السلطات الصربية عام 2011 بعد فراره من العدالة الدولية لمدة 16 عامًا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أدانت المحكمة الجنائية للأمم المتحدة في لاهاي ملاديتش بارتكاب جرائم حرب تعود إلى نزاع 1992-1995، خاصة مذبحة سربرنيتسا التي ارتكبت في العام نفسه، وفي يونيو/حزيران 2021، أيد قضاة دائرة الاستئناف بالمحكمة الحكم بالسجن مدى الحياة على ملاديتش في 10 من أصل 11 تهمة، فيما عارضت سلطات صربيا والبوسنة والهرسك الحكم.
يشار إلى أنه ولمدة عامين، طالبت الأسرة بالسماح للمسعفين الروس
بفحص ملاديتش البالغ من العمر 79 عامًا، مؤكدة أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لا تزودهم بمعلومات عن الحالة الصحية للجنرال، بينما الأطباء في الحبس الاحتياطي. لا يقدم المركز في لاهاي العلاج المناسب.