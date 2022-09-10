https://sputnikarabic.ae/20220910/قتلى-وجرحى-في-حادث-قطار-في-وسط-كرواتيا--1067540694.html
قتلى وجرحى في حادث قطار في وسط كرواتيا
قتلى وجرحى في حادث قطار في وسط كرواتيا
قالت مديرية الحماية المدنية في كرواتيا إن العديد من الأشخاص لقوا حتفهم وأصيب كثيرون آخرون عندما اصطدم راكب وقطار شحن في وسط كرواتيا. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T03:04+0000
2022-09-10T03:04+0000
2022-09-10T03:04+0000
كرواتيا
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بلغراد - سبوتنيك. وقع الحادث يوم الجمعة، حوالي الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي (19:30 بتوقيت غرينتش)، بالقرب من بلدة نوفسكا، في مقاطعة سيساك موسلافينا.وأفاد فرع وزارة الداخلية في سيساك أن قطار ركاب اصطدم بقطار شحن على بعد حوالي كيلومترين (1.2 ميل) من نوفسكا.ووفقا للمعلومات الأولية، هناك العديد من القتلى والعديد من الجرحى. وقالت مديرية الحماية المدنية الكرواتية على وسائل التواصل الاجتماعي إن عملية إنقاذ جارية.كما ذكرت قناة HRT التلفزيونية الكرواتية أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في الحادث ونقل 11 آخرين إلى المستشفيات مصابين بجروح.ووصل رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش إلى مكان الحادث مع العديد من الوزراء.
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كرواتيا
قتلى وجرحى في حادث قطار في وسط كرواتيا
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قالت مديرية الحماية المدنية في كرواتيا إن العديد من الأشخاص لقوا حتفهم وأصيب كثيرون آخرون عندما اصطدم راكب وقطار شحن في وسط كرواتيا.
بلغراد - سبوتنيك
. وقع الحادث يوم الجمعة، حوالي الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي (19:30 بتوقيت غرينتش)، بالقرب من بلدة نوفسكا، في مقاطعة سيساك موسلافينا.
وأفاد فرع وزارة الداخلية في سيساك أن قطار ركاب اصطدم بقطار شحن على بعد حوالي كيلومترين (1.2 ميل) من نوفسكا.
ووفقا للمعلومات الأولية، هناك العديد من القتلى والعديد من الجرحى. وقالت مديرية الحماية المدنية الكرواتية على وسائل التواصل الاجتماعي إن عملية إنقاذ جارية.
كما ذكرت قناة HRT التلفزيونية الكرواتية أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في الحادث ونقل 11 آخرين إلى المستشفيات مصابين بجروح.
ووصل رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش إلى مكان الحادث مع العديد من الوزراء.