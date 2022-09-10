عربي
https://sputnikarabic.ae/20220910/قتلى-وجرحى-في-حادث-قطار-في-وسط-كرواتيا--1067540694.html
قتلى وجرحى في حادث قطار في وسط كرواتيا
قتلى وجرحى في حادث قطار في وسط كرواتيا
قالت مديرية الحماية المدنية في كرواتيا إن العديد من الأشخاص لقوا حتفهم وأصيب كثيرون آخرون عندما اصطدم راكب وقطار شحن في وسط كرواتيا. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T03:04+0000
2022-09-10T03:04+0000
كرواتيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104281/31/1042813199_0:194:2501:1600_1920x0_80_0_0_7f7bd03504a5266bf0094fa33919ad4e.jpg
بلغراد - سبوتنيك. وقع الحادث يوم الجمعة، حوالي الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي (19:30 بتوقيت غرينتش)، بالقرب من بلدة نوفسكا، في مقاطعة سيساك موسلافينا.وأفاد فرع وزارة الداخلية في سيساك أن قطار ركاب اصطدم بقطار شحن على بعد حوالي كيلومترين (1.2 ميل) من نوفسكا.ووفقا للمعلومات الأولية، هناك العديد من القتلى والعديد من الجرحى. وقالت مديرية الحماية المدنية الكرواتية على وسائل التواصل الاجتماعي إن عملية إنقاذ جارية.كما ذكرت قناة HRT التلفزيونية الكرواتية أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في الحادث ونقل 11 آخرين إلى المستشفيات مصابين بجروح.ووصل رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش إلى مكان الحادث مع العديد من الوزراء.
كرواتيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104281/31/1042813199_54:0:2445:1793_1920x0_80_0_0_6db283d746f500afd23bde367fe998ee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كرواتيا
كرواتيا

قتلى وجرحى في حادث قطار في وسط كرواتيا

03:04 GMT 10.09.2022
© AFP 2022 / Jiji Pressعواقب تصادم قطار مع شاحنة عند مفترق طرق في يوكوهاما، اليابان 5 سبتمبر 2019
عواقب تصادم قطار مع شاحنة عند مفترق طرق في يوكوهاما، اليابان 5 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© AFP 2022 / Jiji Press
تابعنا عبرTelegram
قالت مديرية الحماية المدنية في كرواتيا إن العديد من الأشخاص لقوا حتفهم وأصيب كثيرون آخرون عندما اصطدم راكب وقطار شحن في وسط كرواتيا.
بلغراد - سبوتنيك. وقع الحادث يوم الجمعة، حوالي الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي (19:30 بتوقيت غرينتش)، بالقرب من بلدة نوفسكا، في مقاطعة سيساك موسلافينا.
وأفاد فرع وزارة الداخلية في سيساك أن قطار ركاب اصطدم بقطار شحن على بعد حوالي كيلومترين (1.2 ميل) من نوفسكا.
ووفقا للمعلومات الأولية، هناك العديد من القتلى والعديد من الجرحى. وقالت مديرية الحماية المدنية الكرواتية على وسائل التواصل الاجتماعي إن عملية إنقاذ جارية.
كما ذكرت قناة HRT التلفزيونية الكرواتية أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في الحادث ونقل 11 آخرين إلى المستشفيات مصابين بجروح.
ووصل رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش إلى مكان الحادث مع العديد من الوزراء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала