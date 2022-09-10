https://sputnikarabic.ae/20220910/كيفية-تسريع-عملية-التمثيل-الغذائي-أفضل-الأطعمة-والطرق-1067544034.html

كيفية تسريع عملية التمثيل الغذائي... أفضل الأطعمة والطرق

كيفية تسريع عملية التمثيل الغذائي... أفضل الأطعمة والطرق

غالبا ما يتم الخلط بين مفهوم الأيض والتمثيل الغذائي، لكن التمثيل الغذائي هو عملية أكثر شمولية، ومعدل الأيض هو مؤشرها الرئيسي. 10.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-10T08:17+0000

2022-09-10T08:17+0000

2022-09-10T08:17+0000

علوم

فقدان الشهية

أغذية

الهضم

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التمثيل الغذائي ضروري للحفاظ على عمل جميع الأعضاء الداخلية. هو الذي يساعد جسم الإنسان على النمو والتكاثر والاستجابة للبيئة وشفاء الضرر وأكثر من ذلك.غالبا ما يرتبط الوزن الزائد بعملية التمثيل الغذائي البطيئة. لكن الدراسات تظهر أن معدل التمثيل الغذائي للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن يكون في بعض الأحيان أعلى من معدل التمثيل الغذائي لمن يعانون من نقص الوزن. وهذا أمر منطقي، لأنه نظرًا للكمية الكبيرة من كتلة الدهون، فإنها تتطلب المزيد من الطاقة للحفاظ على الوظائف الأساسية للجسم.بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، فإن السبب الرئيسي لعدم فقدان الوزن هو تناول السعرات الحرارية الزائدة. إذا كان الشخص يستهلك أكثر، فإنه يحتاج إلى مزيد من الطاقة. ترجع مجموعة الكيلوغرامات غير الضرورية إلى حقيقة أن الشخص ينفق سعرات حرارية أقل مما يحصل عليه من الطعام.تسير عمليات التمثيل الغذائي لدى الرجال والنساء بشكل مختلف. ويرجع ذلك إلى محتوى كتلة العضلات والدهون في الجسم.عند النساءتتأثر عمليات التمثيل الغذائي لدى الرجال إلى حد كبير بالتستوستيرون. لذلك، لدى النساء، يتم تقليل التمثيل الغذائي. ينفق ممثلو الجنس الأقوى المزيد من الطاقة ويفقدون الوزن بشكل أسرع من النساء. ومع ذلك، في المقابل، يزيد معدل الأيض أثناء الحمل والرضاعة بسبب حقيقة أن الجسم ينفق الكثير من الطاقة.عند الرجالتستمر عمليات التمثيل الغذائي لدى ممثلي الجنس الأقوى بشكل أسرع من النساء. هذا يرجع إلى حقيقة أن الرجال لديهم نسبة أعلى من كتلة العضلات. تستهلك طاقة أكثر من الأنسجة الدهنية. يتسبب هرمون التستوستيرون الطبيعي في أن ينفق الجسم قدرًا متزايدًا من الموارد على الحفاظ على العضلات.هناك عدة أنواع من التمثيل الغذائي، كل منها مسؤول عن عمليات معينة:كربوهيدراتي. الكربوهيدرات ضرورية لتزويد الجسم بالجلوكوز أو الطاقة. قد تترافق اضطرابات هذا النوع من التمثيل الغذائي مع داء السكري.دهني. تعتبر الدهون ضرورية لتكوين أغشية الخلايا، كما أنها تؤثر على تخليق الهرمونات، كما أنها ضرورية لإذابة أنواع معينة من الفيتامينات.بروتيني. البروتينات هي مادة البناء الرئيسية لجسم الإنسان، مع نقصها، هناك انخفاض في المناعة واضطرابات هرمونية وضعف في النمو والقدرات العقلية.الأملاح المعدنية. بسبب خلل في توازن الماء والملح، يعاني الشخص من احتباس الملح في الجسم وما يرتبط به من تورم وحصى في المرارة والكلى والتهاب المفاصل ومشاكل أخرى.المظاهرقد تختلف أعراض انخفاض أو تسريع عملية التمثيل الغذائي لدى الأطفال والبالغين. عند الأطفال الصغار، يمكن أن تظهر الاضطرابات على شكل ضعف عام أو التقزم أو زيادة الوزن أو النحافة أو وجود مشاكل في الجهاز الهضمي أو تغير لون الجلد. عند البالغين، يمكن التعبير عن الفشل في مشاكل زيادة الوزن والتورم والتعرق المفرط واضطرابات النوم وفقدان القدرة على العمل، وما إلى ذلك.كيفية تسريع التمثيل الغذائيإذا كان الانخفاض في التمثيل الغذائي غير مرتبط بأمراض وكان الانحراف عن القاعدة ضئيلًا ، يمكنك محاولة تحسين التمثيل الغذائي بنفسك. لتفريق عمليات التمثيل الغذائي سيساعد:ممارسة الرياضة. تعتبر الأحمال المتقطعة فعالة بشكل خاص في زيادة استهلاك السعرات الحرارية، ولكن المشي السريع والجري والسباحة ستجلب أيضًا فوائد كبيرة. الشيء الرئيسي هو التدريب المنتظم.الامتثال للروتين اليومي. بسبب قلة النوم يتعرض الجسم للإجهاد، ويفضل الكثيرون تخفيفه بالأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية. تحتاج إلى النوم 7-9 ساعات يوميا في منطقة جيدة التهوية.نظام غذائي متوازن. يساعد تناول وجبات صغيرة خلال فترة زمنية قصيرة على إنقاص الوزن وتسريع عملية التمثيل الغذائي. يجب أن تكون القائمة غنية بالخضروات والبروتينات والدهون الصحية.المحافظة على توازن الماء. يساعد الماء على تجنب الجفاف ويسرع من إنتاج الإنزيمات الهاضمة ويحفز عملية التمثيل الغذائي. ينصح البالغون بشرب 35 مل من الماء لكل 1 كغم من الوزن يوميا.أفضل المنتجات لتحفيز التمثيل الغذائييمكن لبعض الأطعمة أن تؤثر حقًا على معدل الأيض. وتشمل القرفة والزنجبيل والتوابل الأخرى والقهوة والشاي الأخضر. الشوكولاتة الداكنة والحمضيات والأناناس وأنواع أخرى من الطعام لها أيضًا تأثير محفز. لكن تأثيرها ضئيل ويستمر لفترة قصيرة فقط. لكي يساعد الطعام في الحفاظ على عمليات التمثيل الغذائي الطبيعية، عليك اتباع التوصيات الأساسية لنظام غذائي صحي:قلل من استهلاك الكعك والحلويات والأطعمة الدهنية والمدخنة والمقلية.تناول ما لا يقل عن 3-4 حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا.حافظ على توازن الدهون والبروتينات والكربوهيدرات.احسب السعرات الحرارية التي تتناولها ولا تتجاوزها.توقف عن تناول المشروبات الكحولية.

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علوم, فقدان الشهية, أغذية, الهضم