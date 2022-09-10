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https://sputnikarabic.ae/20220910/مقتل-جندي-وإصابة-8-بينهم-مدنيين-إثر-تفجير-عبوة-ناسفة-في-اليمن-1067547636.html
مقتل جندي وإصابة 8 بينهم مدنيين إثر تفجير عبوة ناسفة في اليمن
مقتل جندي وإصابة 8 بينهم مدنيين إثر تفجير عبوة ناسفة في اليمن
سقط قتيل وثمانية جرحى، اليوم السبت، جراء تفجير يعتقد أن تنظيم القاعدة الإرهابي قد نفذه باستهداف آلية لقوات الأمن، في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T10:22+0000
2022-09-10T10:22+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة شبوة، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "مجهولين يعتقد أنهم من [القاعدة] فجروا عبوة ناسفة كانت مزروعة إلى جانب الطريق في حي المستوطنة شرقي مدينة عتق، بالتزامن مع مرور آلية لقوات اللواء الثاني دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي".ويأتي الاستهداف بعد ساعات من إطلاق قوات المجلس الانتقالي عملية عسكرية بدعم مع التحالف العربي بقيادة السعودية أسمتها "سهام الجنوب" ضد معاقل لعناصر إرهابية في محافظة شبوة.وتصاعد حضور عناصر تنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، في مناطق عدة في اليمن، مع اندلاع النزاع في البلد العربي الذي يمزقه الصراع منذ أواخر 2014.ويشهد اليمن، منذ نحو 8 سنوات، صراعا دمويا، بين الجيش الحكومي المدعوم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ومقاتلي جماعة "أنصار الله"، الذين يسيطرون على صنعاء ومساحات شاسعة شمالي وغربي البلاد.وتسبب الصراع اليمني بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، وتشريد السكان، وتدمير البنية التحتية؛ فضلا عن انتشار الأوبئة والأمراض.
https://sputnikarabic.ae/20220910/اليمن-الانتقالي-الجنوبي-يطلق-عملية-عسكرية-تستهدف-معاقل-الإرهاب-في-محافظة-شبوة-1067545051.html
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, العالم العربي

مقتل جندي وإصابة 8 بينهم مدنيين إثر تفجير عبوة ناسفة في اليمن

10:22 GMT 10.09.2022
© AP Photo / Hani Mohammedالجيش اليمني
الجيش اليمني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
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سقط قتيل وثمانية جرحى، اليوم السبت، جراء تفجير يعتقد أن تنظيم القاعدة الإرهابي قد نفذه باستهداف آلية لقوات الأمن، في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.
القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة شبوة، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "مجهولين يعتقد أنهم من [القاعدة] فجروا عبوة ناسفة كانت مزروعة إلى جانب الطريق في حي المستوطنة شرقي مدينة عتق، بالتزامن مع مرور آلية لقوات اللواء الثاني دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي".

وأضاف: "أسفر الانفجار عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بينهم قيادي، إضافة إلى جرح 5 مدنيين آخرين".

ويأتي الاستهداف بعد ساعات من إطلاق قوات المجلس الانتقالي عملية عسكرية بدعم مع التحالف العربي بقيادة السعودية أسمتها "سهام الجنوب" ضد معاقل لعناصر إرهابية في محافظة شبوة.
وتصاعد حضور عناصر تنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، في مناطق عدة في اليمن، مع اندلاع النزاع في البلد العربي الذي يمزقه الصراع منذ أواخر 2014.
قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليمن 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
اليمن... الانتقالي الجنوبي يطلق عملية عسكرية تستهدف معاقل "الإرهاب" في محافظة شبوة
08:42 GMT
ويشهد اليمن، منذ نحو 8 سنوات، صراعا دمويا، بين الجيش الحكومي المدعوم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ومقاتلي جماعة "أنصار الله"، الذين يسيطرون على صنعاء ومساحات شاسعة شمالي وغربي البلاد.
وتسبب الصراع اليمني بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، وتشريد السكان، وتدمير البنية التحتية؛ فضلا عن انتشار الأوبئة والأمراض.
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