https://sputnikarabic.ae/20220910/هذه-الصواريخ-الروسية-والصينية-تذهل-الولايات-المتحدة-1067545262.html

هذه الصواريخ الروسية والصينية تذهل الولايات المتحدة

هذه الصواريخ الروسية والصينية تذهل الولايات المتحدة

مع اعتماد صواريخ جو-جو بعيدة المدى في القوات الجوية الروسية والصينية، والتي سيتم إرسالها إلى الهدف بواسطة طائرات الجيل الخامس، قد يواجه البنتاغون مشاكل خطيرة،... 10.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-10T09:07+0000

2022-09-10T09:07+0000

2022-09-10T09:07+0000

رصد عسكري

سلاح روسيا

السلاح الصيني

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يمكن لروسيا والصين، من خلال صواريخ جو-جو بعيدة المدى من الجيل التالي، أن تشكل تهديدًا خطيرًا للطائرات التي تدعم العمليات الجوية للقوات الجوية الأمريكية. وتشمل هذه طائرات أواكس، وطائرات الاستطلاع والمراقبة، والتزود بالوقود في الجو، والتدابير المضادة الإلكترونية.غالبًا ما لا يولي المتخصصون الاهتمام الواجب بقدرات أنظمة تقييد وحظر الوصول إلى المناطق الروسية والصينية (مثل أسلحة الاعتراض الجوي بعيدة المدى التي يتم إرسالها إلى الهدف من المقاتلات)، مفضلين أنظمة الصواريخ الحديثة المضادة للسفن وصواريخ أرض - جو. لكن هذه الأمور يمكن أن تحرم الولايات المتحدة من القدرة على إجراء عمليات جوية مستدامة في كل من مناطق آسيا والمحيط الهادئ والأوروبية. خلاصة القول هي أن القوات الجوية الروسية والصينية يمكنها تجهيز طائراتها من طراز ميغ-31 وسو-57 وباك-فا تي-50 وجي-20 بصواريخ جو-جو بعيدة المدى لضرب طائرات الأواكس الأمريكية، وأنظمة الاستطلاع والمراقبة الجوية التكتيكية، وكذلك طائرات النقل KS-135 والواعدة KS-46 Pegasus، يمكن أن تصبح طائرات النقل الضخمة الحلقة الضعيفة التي ستحاول بكين ضربها في المساحات الشاسعة للمحيط الهادئ، حيث يوجد عدد قليل من المطارات، والمسافات بينها كبيرة.في هذا الصدد، ينبغي أن يتوجه الاهتمام إلى ثلاثة صواريخ بعيدة المدى: الروسية "إر في في بي دي" القائمة على إر-37إم وكي سي-172 وكذلك الصينية بي إل-15.دخل صاروخ جو - جو بعيد المدى الروسي "إر في في بي دي" في خدمة القوات، ويتم تثبيته على طائرات ميغ-31بي إم. في المستقبل، من المخطط تجهيزسو-35إس والمقاتلة الشبحية "باك فا تي-50" بها. يقال إن الصاروخ يعترض بنجاح الأهداف على نطاقات تتجاوز 300 كيلومتر.تم تطوير الصاروخ R-37 الأصلي في الاتحاد السوفيتي لضرب الأصول الجوية المهمة للناتو مثل E-3 Sentry AWACS و E-8 (نظام رادار الاستطلاع والاستهداف المشترك) وRC-135V / W. كانت الفكرة هي استخدام مقاتلات ميغ-31 عالية السرعة، 2.35 ماخو يبلغ مداها أكثر من 700 كيلومتر، لتوصيل حمولة قوية من صواريخ جو - جو جديدة قادرة على إصابة طائرات الناتو هذه. تعتبر طائرة مثل ميغ-31 أو طائرة "باك فا" الشبحية، التي تحلق بسرعة تفوق سرعة الصوت، مثالية لهذا النوع من المهام، حيث يصعب اعتراضها بسبب سرعتها العالية وارتفاعها العالي.وقال الباحث مايكل كوفمان، الذي يعمل في مركز التحليلات البحرية والمتخصص في الشؤون العسكرية الروسية، "إن الصاروخ R-37 هو صاروخ خاص مصمم لتدمير معدات الاستطلاع والمراقبة المحمولة جواً. وقد تم تطويره واختباره في التسعينيات. تم إنشاؤه ليس فقط من أجل ميغ-31. هناك أيضًا صاروخ من النموذج التالي، وهو أحد مشاريع نفاتور- هذا هو KS-172، والذي يُطلق عليه اليوم اسم K-100.بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، واصلت صناعة الدفاع الروسية العمل في مشروع R-37، لكنها تقدمت ببطء شديد. كانت التسعينيات فترة صعبة للغاية بالنسبة للمجمع الصناعي العسكري الروسي، منذ أن تم تخفيض تمويله بشكل كبير. تم إيقاف تطوير النموذج السوفيتي الأصليR-37، ولكن تم استئنافه بعد ذلك تحت اسم "إر في في-بي دي" (المنتج 610 إم)، تم إيقاف إنشاء عينة R-37 (المنتج 610) في عام 1997".كان الاتحاد السوفييتي يدرك جيدًا أن إحدى المزايا الرئيسية لقوات الناتو والقوات الجوية الأمريكية هي قدرتها على إجراء عمليات جوية منسقة باستخدام نظام الإنذار المبكر المحمول جواً من نظام أواكس. في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، تمت دراسة مجموعة متنوعة من الأساليب لمواجهة مثل هذه الطائرات، ومن بين أمور أخرى، تم تنفيذ العمل هناك لإنشاء أسلحة جو-جو بعيدة المدى مع صاروخ موجه سلبي.على الرغم من أن RVV-BD سلاح هائل، إلا أن موسكو تطور صاروخًا أكثر تقدمًا، KS-172، والذي يشار إليه أحيانًا باسم K-100. إذا كان الحد الأقصى لمدى RVV-BD يبلغ 370 كيلومترًا، فسيكون صاروخ Novator قادرًا على إصابة الأهداف على مسافة تصل إلى 460 كيلومترًا.ومع ذلك، ليس من الواضح متى سينتهي تطوير KS-172 / K-100، وسيبدأ هذا المنتج في الإنتاج. هناك بعض المؤشرات على أن مشروع K-100 قد يتم تأجيله وعدم تنفيذه.لكن المشكلة لا تكمن فقط في أن PL-15 له مدى أبعد من AMRAAM عند إطلاقه من طائرة جي-20. سيكون الصينيون قادرين على مهاجمة الدبابات وطائرات الاستطلاع، والتي ستلعب دورًا رئيسيًا خلال الحملة الجوية في المحيط الهادئ. في عام 2008، قدرت منظمة RAND غير الهادفة للربح أنه من أجل إجراء عمليات جوية في سماء تايوان باستخدام طائرات F-22 الموجودة في غوام، ستحتاج الطائرات الناقلة في سلاح الجو الأمريكي إلى القيام بـ 3-4 طلعات جوية في الساعة لتسليم 9.8 مليون لترات من الوقود. من المؤكد أن بكين تأخذ هذا الظرف في الاعتبار عند تطوير خططها العسكرية.هناك القليل من المعلومات المحددة حول طائرة J-20، ولكن يبدو أنها تتمتع بسرعة ومدى كبيرين وخصائص التخفي وحمل قتالي داخلي قوي. وبما أن J-20 لديها سرعة تفوق سرعة الصوت، وصواريخ PL-15 موضوعة داخل بدن الطائرة، فمن المحتمل تمامًا أن يتم استخدام هذه الطائرة لتدمير الناقلات الأمريكية وطائرات الاستطلاع في المحيط الهادئ. يشير تقرير RAND لعام 2008 إلى أنه خلال تجربة محاكاة باستخدام صواريخ جو - جو بعيدة المدى، دمرت الطائرات الصينية القائمة على أساس سو-27 جميع طائرات النقل الأمريكية وطائرات الاستطلاع ومركبات الدوريات البحرية، فضلاً عن نقاط المراقبة الجوية.

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