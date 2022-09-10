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https://sputnikarabic.ae/20220910/11-قتيلا-بحادث-مروري-جنوب-العاصمة-الجزائرية-1067564934.html
11 قتيلا بحادث مروري جنوب العاصمة الجزائرية
11 قتيلا بحادث مروري جنوب العاصمة الجزائرية
لقي 11 شخصا مصرعهم بحاد ث مرروي مروع وقع جنوب العاصمة الجزائرية خلف أيضا 13 جريحا. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T18:21+0000
2022-09-10T18:24+0000
الجزائر
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وذكرت صحيفة "النهار" المحلية أن حصيلة الحادث "المروع" الذي وقع مساء أمس الجمعة على الطريق البلدي رقم 25 الرابط بين بلديتي أم العضام وسلمانة بولاية الجلفة، ارتفعت إلى11 قتيلا و13 مصابا.وقع الحادث عندما انقلبت سيارة من نوع "هيليكس تويوتا" كانت تقل 25 راكبا، وأعلنت السلطات المحلية في حصيلة أولية مصرع 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات و80 سنة، هم 5 نساء ورجلين، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 11 قتيلا.وبحسب الصحيفة تفاوتت إصابات الجرحى الـ 13 فمنهم في حالة حرجة وتتراوح أعمارهم بين سنة و50 سنة، منهم نساء وأطفال.وتحصد حوادث الطرق أرواح آلاف الجزائرين سنويا، ووفق المندوبية الوطنية لأمن الطرقات (حكومية)، شهدت الجزائر العام الماضي 22 ألف حادث مروري تسببت في مقتل 3061 شخصا وإصابة 29763 آخرين.
الجزائر
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الجزائر

11 قتيلا بحادث مروري جنوب العاصمة الجزائرية

18:21 GMT 10.09.2022 (تم التحديث: 18:24 GMT 10.09.2022)
© AFP 2022 / KHALED KAMELحادث مروري شمال القاهرة- مصر
حادث مروري شمال القاهرة- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© AFP 2022 / KHALED KAMEL
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لقي 11 شخصا مصرعهم بحاد ث مرروي مروع وقع جنوب العاصمة الجزائرية خلف أيضا 13 جريحا.
وذكرت صحيفة "النهار" المحلية أن حصيلة الحادث "المروع" الذي وقع مساء أمس الجمعة على الطريق البلدي رقم 25 الرابط بين بلديتي أم العضام وسلمانة بولاية الجلفة، ارتفعت إلى11 قتيلا و13 مصابا.
وقع الحادث عندما انقلبت سيارة من نوع "هيليكس تويوتا" كانت تقل 25 راكبا، وأعلنت السلطات المحلية في حصيلة أولية مصرع 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات و80 سنة، هم 5 نساء ورجلين، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 11 قتيلا.
وبحسب الصحيفة تفاوتت إصابات الجرحى الـ 13 فمنهم في حالة حرجة وتتراوح أعمارهم بين سنة و50 سنة، منهم نساء وأطفال.
وتحصد حوادث الطرق أرواح آلاف الجزائرين سنويا، ووفق المندوبية الوطنية لأمن الطرقات (حكومية)، شهدت الجزائر العام الماضي 22 ألف حادث مروري تسببت في مقتل 3061 شخصا وإصابة 29763 آخرين.
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