https://sputnikarabic.ae/20220911/أسرع-خدمات-الإنترنت-حول-العالم-لعام-2022-1067584771.html
أسرع خدمات الإنترنت حول العالم لعام 2022
أسرع خدمات الإنترنت حول العالم لعام 2022
تصدرت تايوان قائمة أسرع خدمات الإنترنت في العالم، بفارق في سرعة التحميل يبلغ 135.88 ميغابت في الثانية عن اليابان التي احتلت المركز الثاني. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T12:19+0000
2022-09-11T12:19+0000
2022-09-11T12:19+0000
انفوجرافيك
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وعموما احتلت آسيا مكانة بارزة في قمة الترتيب، حيث سجلت سنغافورة وهونغ كونغ أيضا سرعات متوسطة تبلغ أكثر من 100 ميغابت في الثانية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
أسرع خدمات الإنترنت حول العالم لعام 2022
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تصدرت تايوان قائمة أسرع خدمات الإنترنت في العالم، بفارق في سرعة التحميل يبلغ 135.88 ميغابت في الثانية عن اليابان التي احتلت المركز الثاني.
وعموما احتلت آسيا مكانة بارزة في قمة الترتيب، حيث سجلت سنغافورة وهونغ كونغ أيضا سرعات متوسطة تبلغ أكثر من 100 ميغابت في الثانية.