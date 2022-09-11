https://sputnikarabic.ae/20220911/إعلام-الاشتباه-في-تسلل-مسلحين-فلسطينين-إلى-مستوطنة-إسرائيلية-قرب-القدس-1067612149.html
إعلام: الاشتباه في تسلل مسلحين فلسطينين إلى مستوطنة إسرائيلية قرب القدس
إعلام: الاشتباه في تسلل مسلحين فلسطينين إلى مستوطنة إسرائيلية قرب القدس
طالبت السلطات الأمنية الإسرائيلية سكان إحدى المستوطنات القريبة من القدس البقاء في منازلهم عقب الاشتباه في تسلل مسلحين فلسطينيين، بحسب إعلام عبري. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T21:43+0000
2022-09-11T21:43+0000
2022-09-11T21:43+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنه تم إعلان حالة طوارئ في مستوطنة "هار غيلو" قرب القدس إثر الاشتباه في تسلل شخصين.وأضافت أن بلاغات وصلت لقوات الأمن عن اثنين من المشتبه بهم، يبدو أن أحدهما يحمل سلاحاً.وتقوم القوات الأمنية الإسرائيلية بتمشيط منطقة المستوطنة وما حولها بما في ذلك بطائرة مروحية، وفق المصدر ذاته.من جانبه، قال موقع "jdn" التابع للمتدينين اليهود (الحريديم)، إن السلطات الأمنية طلبت من سكان المستوطنة البقاء داخل منازلهم والتأكد من إغلاق الأبواب جيدا وإضاءة الأنوار الخارجية.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إعلام: الاشتباه في تسلل مسلحين فلسطينين إلى مستوطنة إسرائيلية قرب القدس
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طالبت السلطات الأمنية الإسرائيلية سكان إحدى المستوطنات القريبة من القدس البقاء في منازلهم عقب الاشتباه في تسلل مسلحين فلسطينيين، بحسب إعلام عبري.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت"، إنه تم إعلان حالة طوارئ في مستوطنة "هار غيلو" قرب القدس إثر الاشتباه في تسلل شخصين.
وأضافت أن بلاغات وصلت لقوات الأمن عن اثنين من المشتبه بهم، يبدو أن أحدهما يحمل سلاحاً.
وتقوم القوات الأمنية الإسرائيلية بتمشيط منطقة المستوطنة وما حولها بما في ذلك بطائرة مروحية، وفق المصدر ذاته.
من جانبه، قال موقع
"jdn" التابع للمتدينين اليهود (الحريديم)، إن السلطات الأمنية طلبت من سكان المستوطنة البقاء داخل منازلهم والتأكد من إغلاق الأبواب جيدا وإضاءة الأنوار الخارجية.