https://sputnikarabic.ae/20220911/الجعفري-بعض-الدول-ترفض-تطبيق-قرارات-مجلس-الأمن-الخاصة-بسوريا-لأسباب-أخلاقية-1067607948.html
الجعفري: بعض الدول ترفض تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بسوريا لأسباب أخلاقية
الجعفري: بعض الدول ترفض تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بسوريا لأسباب أخلاقية
قال نائب وزير الخارجية والمغتربين، في سوريا، بشار الجعفري، إن عدم تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بسوريا من قبل بعض الدول أضحى يعود لأسباب أخلاقية إضافة لكونها... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T19:25+0000
2022-09-11T19:25+0000
2022-09-11T19:25+0000
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والتقى الجعفري اليوم طارق تلاحمة، نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "أوتشا" والوفد المرافق، وشدد على ضرورة التزام جميع الدول والمنظمات الدولية بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".ولفت الجعفري إلى "ضرورة تطبيق القرار 2642 الصادر عن مجلس الأمن والذي نص صراحة على الانتقال إلى التعافي المبكر والصمود وعلى إيصال المساعدات عبر الخطوط مؤكداً أن المشكلة في عدم تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بسوريا من قبل بعض الدول أضحت تعود لأسباب أخلاقية إضافة لكونها سياسية وخصوصاً أن جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بسورية تؤكد على سيادة سورية على كامل ترابها واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها".وأشار الجعفري إلى "الآثار الإنسانية الخطيرة للتدخل الأجنبي في الشؤون السورية على الشعب السوري وفي إطالة أمد الأزمة وخصوصاً الدور الهدام الذي لعبته وتلعبه تركيا في تأجيج الأزمة السورية وخرقها لقوانين الشرعية الدولية من خلال تمرير الإرهابيين والتلاعب بموضوع المياه، ودور الاحتلال الأمريكي في دعم التنظيمات الإرهابية وأثر سرقة هذا الاحتلال للموارد الوطنية على الشعب السوري إنسانياً".وأكد الجعفري "حرص سوريا على العمل مع الأمم المتحدة ووكالاتها من منطلق الشراكة منوهاً بالدور الإيجابي للأمم المتحدة في الدفاع عن القانون الدولي على الرغم من محاولة بعض الدول الالتفاف على هذه المنظمة الأممية وفرض شريعة الغاب".ونقلت الوكالة السورية عن طارق تلاحمة شكره للحكومة السورية "على تعاونها مع المنظمات الأممية وخصوصاً أوتشا".ولفت إلى التزام "أوتشا" بتطبيق القرار 2642 وإقناع المانحين بضرورة تنفيذ مفاعيله خلال المدة المتبقية للقرار أي خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20220301/الجعفري-لـسبوتنيك-الغرب-مستعد-لتسليح-النازيين-من-أجل-إيذاء-روسيا-1059299330.html
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أخبار سوريا اليوم, الجعفري, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الجعفري, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الجعفري: بعض الدول ترفض تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بسوريا لأسباب أخلاقية
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قال نائب وزير الخارجية والمغتربين، في سوريا، بشار الجعفري، إن عدم تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بسوريا من قبل بعض الدول أضحى يعود لأسباب أخلاقية إضافة لكونها سياسية.
والتقى الجعفري اليوم طارق تلاحمة، نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "أوتشا" والوفد المرافق، وشدد على ضرورة التزام جميع الدول والمنظمات الدولية بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"
.
ولفت الجعفري إلى "ضرورة تطبيق القرار 2642 الصادر عن مجلس الأمن والذي نص صراحة على الانتقال إلى التعافي المبكر والصمود وعلى إيصال المساعدات عبر الخطوط مؤكداً أن المشكلة في عدم تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بسوريا من قبل بعض الدول أضحت تعود لأسباب أخلاقية إضافة لكونها سياسية وخصوصاً أن جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بسورية تؤكد على سيادة سورية على كامل ترابها واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها".
وأشار الجعفري إلى "الآثار الإنسانية الخطيرة للتدخل الأجنبي في الشؤون السورية على الشعب السوري وفي إطالة أمد الأزمة وخصوصاً الدور الهدام الذي لعبته وتلعبه تركيا في تأجيج الأزمة السورية وخرقها لقوانين الشرعية الدولية من خلال تمرير الإرهابيين والتلاعب بموضوع المياه، ودور الاحتلال الأمريكي في دعم التنظيمات الإرهابية وأثر سرقة هذا الاحتلال للموارد الوطنية على الشعب السوري إنسانياً".
وأكد الجعفري "حرص سوريا على العمل مع الأمم المتحدة ووكالاتها من منطلق الشراكة منوهاً بالدور الإيجابي للأمم المتحدة في الدفاع عن القانون الدولي على الرغم من محاولة بعض الدول الالتفاف على هذه المنظمة الأممية وفرض شريعة الغاب".
ونقلت الوكالة السورية عن طارق تلاحمة شكره للحكومة السورية "على تعاونها مع المنظمات الأممية وخصوصاً أوتشا".
ولفت إلى التزام "أوتشا" بتطبيق القرار 2642 وإقناع المانحين بضرورة تنفيذ مفاعيله خلال المدة المتبقية للقرار أي خلال الأشهر الأربعة المقبلة.