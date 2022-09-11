https://sputnikarabic.ae/20220911/الجيش-الروسي-يحصل-على-دفعة-جديدة-من-دبابات-تي-90إم-1067575713.html
الجيش الروسي يحصل على دفعة جديدة من دبابات "تي-90إم"
الجيش الروسي يحصل على دفعة جديدة من دبابات "تي-90إم"
تم إرسال مجموعة من المعدات إلى الجيش الروسي. سيحصل الجيش على أحدث دبابات تي-90إم "بروريف" ومركبات هندسية "بريم1إم"، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للمؤسسة الحكومية... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T08:48+0000
2022-09-11T08:48+0000
2022-09-11T08:48+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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دبابة "تي-90إم" هي أحدث تعديل لدبابة القتال الروسية الرئيسية. تتميز بحماية شاملة ومحرك قوي وناقل حركة موثوق. تصل سرعة الدبابة التي تزن أكثر من 40 طنًا بسهولة إلى 70 كيلومترًا في الساعة.يسمح المدفع عيار 125 ملم لدبابة بروريف بإطلاق قذائف وصواريخ خارقة للدروع على مسافة تصل إلى 4000 متر، وذخيرة تجزئة شديدة الانفجار على طول مسار باليستي - يصل إلى 10000 متر.تم تصنيع مركبة إصلاح وإجلاء "بريم1إم" على أساس دبابة تي-90 أيضا.وهي ليست قادرة فقط على إخلاء أي معدات تالفة يصل وزنها إلى 52 طنًا، ولكن أيضًا لاستعادة البنية التحتية المتضررة. لهذا الغرض، تم تجهيز بريم برافعتين، ورافعة هيدروليكية، وجرافة، ولحام ومعدات أخرى.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
الجيش الروسي يحصل على دفعة جديدة من دبابات "تي-90إم"
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تم إرسال مجموعة من المعدات إلى الجيش الروسي. سيحصل الجيش على أحدث دبابات تي-90إم "بروريف" ومركبات هندسية "بريم1إم"، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للمؤسسة الحكومية "روستيخ".
دبابة "تي-90إم" هي أحدث تعديل لدبابة القتال الروسية الرئيسية. تتميز بحماية شاملة ومحرك قوي وناقل حركة موثوق. تصل سرعة الدبابة التي تزن أكثر من 40 طنًا بسهولة إلى 70 كيلومترًا في الساعة.
يقول التقرير: "تم تجهيز الوحدة القتالية الآلية بنظام تحديد الهدف المتعدد الأطياف للمدفعية ومنظر بانورامي للقائد، مما يتيح للقائد ليس فقط الحصول على مزيد من المعلومات، ولكن أيضًا التحكم في أسلحة المركبة القتالية".
يسمح المدفع عيار 125 ملم لدبابة بروريف بإطلاق قذائف وصواريخ خارقة للدروع على مسافة تصل إلى 4000 متر، وذخيرة تجزئة شديدة الانفجار على طول مسار باليستي - يصل إلى 10000 متر.
تم تصنيع مركبة إصلاح وإجلاء "بريم1إم" على أساس دبابة تي-90 أيضا.
وهي ليست قادرة فقط على إخلاء أي معدات تالفة يصل وزنها إلى 52 طنًا، ولكن أيضًا لاستعادة البنية التحتية المتضررة. لهذا الغرض، تم تجهيز بريم برافعتين، ورافعة هيدروليكية، وجرافة، ولحام ومعدات أخرى.