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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220911/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-اغتنام-ناقلة-جند-أمريكية-1067571449.html
الدفاع الروسية تعلن عن اغتنام ناقلة جند أمريكية
الدفاع الروسية تعلن عن اغتنام ناقلة جند أمريكية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ناقلات تابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت دبابتين أوكرانيتين وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز M-113، والتي تم أخذها كغنيمة. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T04:22+0000
2022-09-11T04:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال أطقم وحدات الدبابات بالمنطقة العسكرية الجنوبية.وبحسب الوزارة، فإن أطقم دبابات تي-90 التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، أثناء صد الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية في الاتجاه الجنوبي للعملية العسكرية الخاصة، تم قمعها بالنيران ودمرت العدو الذي حاول اختراق الدفاع.نتيجة للأعمال المنسقة جيدًا لأطقم الدبابات ووحدات القوات المؤللة خلال المعركة ، قاموا بتدمير ثلاث وحدات من المركبات المدرعة الثقيلة - دبابتان أوكرانيتان وواحدة أمريكية الصنع من طراز M-113.تم أخذ حاملة الجنود الأمريكية المدرعة كغنيمة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن عن اغتنام ناقلة جند أمريكية

04:22 GMT 11.09.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский / الانتقال إلى بنك الصورعربة الاستطلاع "بي إر إم-1كا"
عربة الاستطلاع بي إر إم-1كا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ناقلات تابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت دبابتين أوكرانيتين وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز M-113، والتي تم أخذها كغنيمة.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال أطقم وحدات الدبابات بالمنطقة العسكرية الجنوبية.
وبحسب الوزارة، فإن أطقم دبابات تي-90 التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، أثناء صد الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية في الاتجاه الجنوبي للعملية العسكرية الخاصة، تم قمعها بالنيران ودمرت العدو الذي حاول اختراق الدفاع.
نتيجة للأعمال المنسقة جيدًا لأطقم الدبابات ووحدات القوات المؤللة خلال المعركة ، قاموا بتدمير ثلاث وحدات من المركبات المدرعة الثقيلة - دبابتان أوكرانيتان وواحدة أمريكية الصنع من طراز M-113.
تم أخذ حاملة الجنود الأمريكية المدرعة كغنيمة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة9 سبتمبر, 13:37 GMT
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