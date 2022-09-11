https://sputnikarabic.ae/20220911/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-اغتنام-ناقلة-جند-أمريكية-1067571449.html
الدفاع الروسية تعلن عن اغتنام ناقلة جند أمريكية
الدفاع الروسية تعلن عن اغتنام ناقلة جند أمريكية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ناقلات تابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت دبابتين أوكرانيتين وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز M-113، والتي تم أخذها كغنيمة. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T04:22+0000
2022-09-11T04:22+0000
2022-09-11T04:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال أطقم وحدات الدبابات بالمنطقة العسكرية الجنوبية.وبحسب الوزارة، فإن أطقم دبابات تي-90 التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، أثناء صد الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية في الاتجاه الجنوبي للعملية العسكرية الخاصة، تم قمعها بالنيران ودمرت العدو الذي حاول اختراق الدفاع.نتيجة للأعمال المنسقة جيدًا لأطقم الدبابات ووحدات القوات المؤللة خلال المعركة ، قاموا بتدمير ثلاث وحدات من المركبات المدرعة الثقيلة - دبابتان أوكرانيتان وواحدة أمريكية الصنع من طراز M-113.تم أخذ حاملة الجنود الأمريكية المدرعة كغنيمة.
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2022
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن عن اغتنام ناقلة جند أمريكية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ناقلات تابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت دبابتين أوكرانيتين وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز M-113، والتي تم أخذها كغنيمة.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال
أطقم وحدات الدبابات بالمنطقة العسكرية الجنوبية.
وبحسب الوزارة، فإن أطقم دبابات تي-90 التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، أثناء صد الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية في الاتجاه الجنوبي للعملية العسكرية الخاصة، تم قمعها بالنيران ودمرت العدو الذي حاول اختراق الدفاع.
نتيجة للأعمال المنسقة جيدًا لأطقم الدبابات ووحدات القوات المؤللة خلال المعركة ، قاموا بتدمير ثلاث وحدات من المركبات المدرعة الثقيلة - دبابتان أوكرانيتان وواحدة أمريكية الصنع من طراز M-113.
تم أخذ حاملة الجنود الأمريكية المدرعة كغنيمة.