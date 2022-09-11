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العراق... الحكم بإعدام مدان بقتل متظاهرين في النجف
العراق... الحكم بإعدام مدان بقتل متظاهرين في النجف
قضت محكمة جنايات النجف، اليوم الأحد، غيابيا بالإعدام شـنقا حتى الموت بحق المدان سلمان شلاكة على خلفية تورطه بقتل متظاهرين أمام مرقد محمد باقر الحكيم في نوفمبر/... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T21:57+0000
2022-09-11T21:57+0000
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وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مجموعة من المحامين في النجف أعلنوا صدور حكم بحق شلاكة المتهم الرئيسي في الأحداث وقتذاك، حيث كان يعمل حارسا أمنيا في حماية المرقد.يشار إلى أنه على الرغم ترحيب أوساط حراك تشرين بالحكم الصادر، فإن بعضهم استبعد إمكانية تنفيذه بالنظر لهروب المتهم خارج البلاد ويرجح أن يكون في إيران.يذكر أن محتجين في ساحة ثورة العشرين قرب مرقد الحكيم كانوا قد حاولوا اقتحامه وأحرقوا الجدران الخارجية له، ما دفع حمايات المرقد إلى فتح النار على المتظاهرين، وأدى ذلك إلى قتل وإصابة ما لا يقل عن 20 متظاهرا.يشار إلى أن الحكيم هو الزعيم السابق لـ"المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" الذي تأسس في إيران عام 1982، وقتل في تفجير النجف عام 2003. وورث عمار الحكيم، نجل أخيه، المجلس بعد أبيه عبد العزيز الحكيم الذي توفي هو الآخر، قبل أن يخرج منه ويؤسس تيار "الحكمة الوطني".
العراق
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العالم العربي, العراق
العالم العربي, العراق

العراق... الحكم بإعدام مدان بقتل متظاهرين في النجف

21:57 GMT 11.09.2022
© AFP 2022 / Qassem Al-Kaabiعراقيون يسيرون على خلفية جامع الإمام علي في النجف، خلال عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022
عراقيون يسيرون على خلفية جامع الإمام علي في النجف، خلال عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / Qassem Al-Kaabi
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قضت محكمة جنايات النجف، اليوم الأحد، غيابيا بالإعدام شـنقا حتى الموت بحق المدان سلمان شلاكة على خلفية تورطه بقتل متظاهرين أمام مرقد محمد باقر الحكيم في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مجموعة من المحامين في النجف أعلنوا صدور حكم بحق شلاكة المتهم الرئيسي في الأحداث وقتذاك، حيث كان يعمل حارسا أمنيا في حماية المرقد.
يشار إلى أنه على الرغم ترحيب أوساط حراك تشرين بالحكم الصادر، فإن بعضهم استبعد إمكانية تنفيذه بالنظر لهروب المتهم خارج البلاد ويرجح أن يكون في إيران.
يذكر أن محتجين في ساحة ثورة العشرين قرب مرقد الحكيم كانوا قد حاولوا اقتحامه وأحرقوا الجدران الخارجية له، ما دفع حمايات المرقد إلى فتح النار على المتظاهرين، وأدى ذلك إلى قتل وإصابة ما لا يقل عن 20 متظاهرا.
يشار إلى أن الحكيم هو الزعيم السابق لـ"المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" الذي تأسس في إيران عام 1982، وقتل في تفجير النجف عام 2003. وورث عمار الحكيم، نجل أخيه، المجلس بعد أبيه عبد العزيز الحكيم الذي توفي هو الآخر، قبل أن يخرج منه ويؤسس تيار "الحكمة الوطني".
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