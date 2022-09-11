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الكشف عن ميزات أحد أحدث الطوربيدات في روسيا
الكشف عن ميزات أحد أحدث الطوربيدات في روسيا
يعد "فيزيك" أحد أكثر الطوربيدات تقدمًا في العالم، ويتميز بخصائص فريدة. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T09:52+0000
2022-09-11T09:52+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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لا يحتاج الوقود أحادي المكون المعتمد على النيتروجين إلى الإشعال ويتحلل بنفسه فور دخوله الحجرة، مما يؤدي إلى إطلاق كمية هائلة من الحرارة. ويمكن لأقوى محرك طوربيد أن يحرك حتى شاحنات التعدين الضخمة، لأن قوته تزيد عن 500 حصان.يمتلك "فيزيك" العديد من الميزات بحيث يكون اسمه الكامل: طوربيد موجه في أعماق البحار يتم التحكم فيه عن بُعد.قال فاليري كولبيتسكي، كبير مصممي الطوربيد "فيزيك"، لقناة "زفيزدا": "يمكن لأربع دول فقط في العالم أن تصنع مثل هذه الطوربيدات، و"فيزيك" في روسيا هو الوحيد من نوعه بين الطوربيدات الروسية. المزايا الرئيسية لهذه الطوربيدات الحرارية هي طول المسار والسرعة".وأضاف: "الميزة الرئيسية للطوربيدات الحرارية هي زيادة كفاءة الطاقة. تحتوي الطوربيدات الحرارية على معلمات أعلى بمقدار مرة ونصف في السرعة والمدى. وأوضح كولبيتسكي، "أنها أسرع وتذهب أبعد".
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رصد عسكري, سلاح روسيا
رصد عسكري, سلاح روسيا

الكشف عن ميزات أحد أحدث الطوربيدات في روسيا

09:52 GMT 11.09.2022
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ طوربيد
صاروخ طوربيد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© Sputnik . Alexei Danichev
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يعد "فيزيك" أحد أكثر الطوربيدات تقدمًا في العالم، ويتميز بخصائص فريدة.
لا يحتاج الوقود أحادي المكون المعتمد على النيتروجين إلى الإشعال ويتحلل بنفسه فور دخوله الحجرة، مما يؤدي إلى إطلاق كمية هائلة من الحرارة. ويمكن لأقوى محرك طوربيد أن يحرك حتى شاحنات التعدين الضخمة، لأن قوته تزيد عن 500 حصان.
يمتلك "فيزيك" العديد من الميزات بحيث يكون اسمه الكامل: طوربيد موجه في أعماق البحار يتم التحكم فيه عن بُعد.
قال فاليري كولبيتسكي، كبير مصممي الطوربيد "فيزيك"، لقناة "زفيزدا": "يمكن لأربع دول فقط في العالم أن تصنع مثل هذه الطوربيدات، و"فيزيك" في روسيا هو الوحيد من نوعه بين الطوربيدات الروسية. المزايا الرئيسية لهذه الطوربيدات الحرارية هي طول المسار والسرعة".
وأضاف: "الميزة الرئيسية للطوربيدات الحرارية هي زيادة كفاءة الطاقة. تحتوي الطوربيدات الحرارية على معلمات أعلى بمقدار مرة ونصف في السرعة والمدى. وأوضح كولبيتسكي، "أنها أسرع وتذهب أبعد".
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