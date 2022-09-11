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https://sputnikarabic.ae/20220911/برشلونة-يعلن-قائمة-فريقه-لموقعة-بايرن-ميونخ-في-دوري-الأبطال-1067589405.html
برشلونة يعلن قائمة فريقه لموقعة بايرن ميونخ في دوري الأبطال
برشلونة يعلن قائمة فريقه لموقعة بايرن ميونخ في دوري الأبطال
أعلن المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز، قائمة فريقه لمباراة بايرن ميونخ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T13:02+0000
2022-09-11T13:02+0000
رياضة
نادي برشلونة
نادي بايرن ميونخ
أخبار دوري أبطال أوروبا
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وكان برشلونة تفوق في الجولة الأولى على فيكتوريا بلزن بنتيجة (5-1)، بينما تغلب بايرن ميونخ على الإنتر بثنائية نظيفة.قائمة برشلونة"تير شتيغن - بيليرين - بيكيه - رونالد أراوخو - سيرجيو بوسكيتس - عثمان ديمبلي - بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - ممفيس ديباي - كريستينسن - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا"."فرانك كيسي - سيرغي روبيرتو - فرينكي دي يونغ - رافينيا - كوندي - إريك غارسيا - إيناكي بينا - بالدي - جافي - بابلو تروي - أرناو تيناس".ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل 13 سبتمبر/ أيلول في ألمانيا على ملعب أليانز أرينا معقل العملاق البافاري في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
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رياضة, نادي برشلونة, نادي بايرن ميونخ, أخبار دوري أبطال أوروبا
رياضة, نادي برشلونة, نادي بايرن ميونخ, أخبار دوري أبطال أوروبا

برشلونة يعلن قائمة فريقه لموقعة بايرن ميونخ في دوري الأبطال

13:02 GMT 11.09.2022
© AFP 2022 / JOSEP LAGOروبرت ليفاندوفسكي يتألق ويقود برشلونة للفوز على بلد الوليد في الدوري الإسباني لكرة القدم
روبرت ليفاندوفسكي يتألق ويقود برشلونة للفوز على بلد الوليد في الدوري الإسباني لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / JOSEP LAGO
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أعلن المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز، قائمة فريقه لمباراة بايرن ميونخ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وكان برشلونة تفوق في الجولة الأولى على فيكتوريا بلزن بنتيجة (5-1)، بينما تغلب بايرن ميونخ على الإنتر بثنائية نظيفة.

قائمة برشلونة

"تير شتيغن - بيليرين - بيكيه - رونالد أراوخو - سيرجيو بوسكيتس - عثمان ديمبلي - بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - ممفيس ديباي - كريستينسن - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا".
"فرانك كيسي - سيرغي روبيرتو - فرينكي دي يونغ - رافينيا - كوندي - إريك غارسيا - إيناكي بينا - بالدي - جافي - بابلو تروي - أرناو تيناس".
ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل 13 سبتمبر/ أيلول في ألمانيا على ملعب أليانز أرينا معقل العملاق البافاري في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
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