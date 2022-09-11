https://sputnikarabic.ae/20220911/جبهة-المقاومة-الأفغانية-تعلن-مقتل-6-من-عناصر-طالبان-شمالي-البلاد-1067605274.html
جبهة المقاومة الأفغانية تعلن مقتل 6 من عناصر طالبان شمالي البلاد
جبهة المقاومة الأفغانية تعلن مقتل 6 من عناصر طالبان شمالي البلاد
أعلنت جبهة المقاومة الأفغانية مقتل 6 من عناصر حركة طالبان (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة إرهابية) وإصابة 5 آخرين خلال اشتباكات في ولاية بنجشير... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T17:34+0000
2022-09-11T17:34+0000
2022-09-11T17:34+0000
العالم العربي
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كابول - سبوتنيك. وقال الناطق باسم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، صبغة الله أحمدي، في تغريدة اليوم الأحد، "بعد إلحاق هزيمة فادحة بقوات طالبان أمس، اليوم يبقى الوضع هادئا في أغلب مواقع الجبهة ببنجشير، باستثناء قاعدة كوهسار".ومنذ سيطرة حركة "طالبان" على مقاليد السلطة في أفغانستان العام الماضي بعد إطاحة الحكومة المدعومة من واشنطن، تراجعت وتيرة التفجيرات لكن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، ينفذ هجمات بين فترة وأخرى.جدير بالذكر أيضا أن "جبهة المقاومة الوطنية" التي يقودها أحمد مسعود (نجل الزعيم التاريخي أحمد شاه مسعود) والتي تتخذ من ولاية بنجشير شمالي البلاد معقلًا لها، ترفض حتى الآن الاعتراف بشرعية طالبان وحكومتها.وسيطرت حركة طالبان، على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
جبهة المقاومة الأفغانية تعلن مقتل 6 من عناصر طالبان شمالي البلاد
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أعلنت جبهة المقاومة الأفغانية مقتل 6 من عناصر حركة طالبان (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة إرهابية) وإصابة 5 آخرين خلال اشتباكات في ولاية بنجشير شمالي البلاد.
كابول - سبوتنيك.
وقال الناطق باسم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، صبغة الله أحمدي، في تغريدة اليوم الأحد، "بعد إلحاق هزيمة فادحة بقوات طالبان أمس، اليوم يبقى الوضع هادئا في أغلب مواقع الجبهة ببنجشير، باستثناء قاعدة كوهسار".
وتابع الناطق باسم الجبهة الأفغانية، "بعد مسيرة إلى وادي سورخ شال، هاجمت حركة طالبان المحتلة إحدى وحدات الكوماندوز وأعضاء تابعين لنا بقاعدة كوهسار، وهو ما قوبل برد فعل سريع وهجوم مضاد من الكوماندوز وأعضاء آخرين في قاعدة كوهسار. وخلال المعركة، قُتل ستة من أفراد وحدات العمري الخاصة (التابعة لطالبان)، وأصيب خمسة آخرون، مما أجبر طالبان على التراجع".
ومنذ سيطرة حركة "طالبان" على مقاليد السلطة في أفغانستان العام الماضي بعد إطاحة الحكومة المدعومة من واشنطن، تراجعت وتيرة التفجيرات لكن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، ينفذ هجمات بين فترة وأخرى.
جدير بالذكر أيضا أن "جبهة المقاومة الوطنية" التي يقودها أحمد مسعود (نجل الزعيم التاريخي أحمد شاه مسعود) والتي تتخذ من ولاية بنجشير شمالي البلاد معقلًا لها، ترفض حتى الآن الاعتراف بشرعية طالبان وحكومتها.
وسيطرت حركة طالبان، على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.
وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.