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https://sputnikarabic.ae/20220911/حكم-يتلقى-ضربة-قوية-من-أحد-الملاكمين-بدلا-من-الخصم-فيديو-1067588643.html
حكم يتلقى ضربة قوية من أحد الملاكمين بدلا من الخصم... فيديو
حكم يتلقى ضربة قوية من أحد الملاكمين بدلا من الخصم... فيديو
في لقطة طريفة، وجه الملاكم المكسيكي ماريو أغيلار لكمة قوية لحكم المباراة مساء السبت، في النزال الذي جمعه بالأمريكي براندون غلانتون. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T12:48+0000
2022-09-11T12:48+0000
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ملاكم
حكم
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ودخل أغيلار المعركة باعتباره الطرف الأقل حظا للفوز، بحكم أنه يواجه غلانتون الذي لم يهزم في وزن تحت الثقيل وعانى من الجولة الثانية بعد أن أطلق غلانتون لكمة خطافية يسارية إلى جسم منافسه.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر غيلار وهو يوجه لكمة يسارية قوية إلى وجه الحكم الذي كان قريبا من الملاكمين، بينما أخفض غلانتون رأسه لتفلت اللكمة وتذهب إلى وجه الحكم مباشرة الذي تراجع للخلف من أثر اللكمة، لكنه تعامل مع الأمر وكأن شيئا لم يكن وعاد للقتال على الفور.رغم تحقيق غلانتون لفوزه السابع عشر على التوالي، إلا أن الاهتمام الكبير حظيت به اللحظة التي ضرب فيها أغيلار الحكم في وجهه بعد أن ابتعد غلانتون عن طريق اللكمة.
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نادي الفيديو, ملاكم, حكم
نادي الفيديو, ملاكم, حكم

حكم يتلقى ضربة قوية من أحد الملاكمين بدلا من الخصم... فيديو

12:48 GMT 11.09.2022
© Fotolia / dojo666ملاكمة
ملاكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© Fotolia / dojo666
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في لقطة طريفة، وجه الملاكم المكسيكي ماريو أغيلار لكمة قوية لحكم المباراة مساء السبت، في النزال الذي جمعه بالأمريكي براندون غلانتون.
ودخل أغيلار المعركة باعتباره الطرف الأقل حظا للفوز، بحكم أنه يواجه غلانتون الذي لم يهزم في وزن تحت الثقيل وعانى من الجولة الثانية بعد أن أطلق غلانتون لكمة خطافية يسارية إلى جسم منافسه.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر غيلار وهو يوجه لكمة يسارية قوية إلى وجه الحكم الذي كان قريبا من الملاكمين، بينما أخفض غلانتون رأسه لتفلت اللكمة وتذهب إلى وجه الحكم مباشرة الذي تراجع للخلف من أثر اللكمة، لكنه تعامل مع الأمر وكأن شيئا لم يكن وعاد للقتال على الفور.
رغم تحقيق غلانتون لفوزه السابع عشر على التوالي، إلا أن الاهتمام الكبير حظيت به اللحظة التي ضرب فيها أغيلار الحكم في وجهه بعد أن ابتعد غلانتون عن طريق اللكمة.
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