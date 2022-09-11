https://sputnikarabic.ae/20220911/رئيس-الوزراء-المصري-مصر-تستهدف-زيادة-إيرادات-السياحة-إلى-30-مليار-دولار-سنويا-فيديو-1067603966.html
رئيس الوزراء المصري: مصر تستهدف زيادة إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار سنويا... فيديو
رئيس الوزراء المصري: مصر تستهدف زيادة إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار سنويا... فيديو
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن بلاده تستهدف زيادة إيرادات القطاع السياحي من 12 مليار دولار، إلى 30 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T16:49+0000
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جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية لمدبولي أثناء زيارته لمدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة 27 لقمة المناخ (Cop27) خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وأضاف أن المشاريع التي يجري تنفيذها استعداداً لقمة المناخ تعتبر فرصة حقيقية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى المدينة خلال المرحلة المقبلة.وأكد مدبولي أن الدولة مستمرة في دعمها لقطاع السياحة لا سيما وأن مصر لديها قدرات هائلة فيه، حيث تحرص الحكومة على تعزيز البنية الأساسية للنهوض به ومضاعفة إيراداته.ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أهمية دور القطاع الخاص وضرورة وضع خطة تنفيذية تتضمن مُستهدفاتهم ومتطلباتهم من الحكومة، لدعم تحقيق هدف الـ (30 مليار دولار) لقطاع السياحة خلال الفترة القادمة.وكان رئيس الحكومة المصرية قد صرح في وقت سابق، بأن قطاع السياحة في مصر سجل إيرادات بقيمة 5.5 مليار دولار خلال الستة الأشهر الأولى من 2022.ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، انخفضت إيرادات السياحة في مصر بأكثر من 66% خلال 2020، بسبب انتشار فيروس كورونا، لتهبط إلى حوالي 4.4 مليار دولار، مقابل أكثر من 13 ملياراً في 2019، قبل أن تسترد نحو 68% من تلك الإيرادات في2021 لتسجل 8.9 مليار دولار.وتسهم السياحة بما يصل إلى 15%من الناتج الاقتصادي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، إلى جانب قناة السويس وتحويلات المغتربين والصادرات.
https://sputnikarabic.ae/20200331/مصر-قطاع-السياحة-يحقق-أعلى-إيرادات-في-تاريخه-بـ13-مليار-دولار-1045025474.html
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رئيس الوزراء المصري: مصر تستهدف زيادة إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار سنويا... فيديو
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قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن بلاده تستهدف زيادة إيرادات القطاع السياحي من 12 مليار دولار، إلى 30 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام القليلة المقبلة.
جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية لمدبولي أثناء زيارته لمدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة 27 لقمة المناخ (Cop27) خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأضاف أن المشاريع التي يجري تنفيذها استعداداً لقمة المناخ تعتبر فرصة حقيقية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى المدينة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد مدبولي أن الدولة مستمرة في دعمها لقطاع السياحة لا سيما وأن مصر لديها قدرات هائلة فيه، حيث تحرص الحكومة على تعزيز البنية الأساسية للنهوض به ومضاعفة إيراداته.
ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أهمية دور القطاع الخاص وضرورة وضع خطة تنفيذية تتضمن مُستهدفاتهم ومتطلباتهم من الحكومة، لدعم تحقيق هدف الـ (30 مليار دولار) لقطاع السياحة خلال الفترة القادمة.
وكان رئيس الحكومة المصرية قد صرح في وقت سابق، بأن قطاع السياحة في مصر سجل إيرادات بقيمة 5.5 مليار دولار خلال الستة الأشهر الأولى من 2022.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، انخفضت إيرادات السياحة في مصر بأكثر من 66% خلال 2020، بسبب انتشار فيروس كورونا، لتهبط إلى حوالي 4.4 مليار دولار، مقابل أكثر من 13 ملياراً في 2019، قبل أن تسترد نحو 68% من تلك الإيرادات في2021 لتسجل 8.9 مليار دولار.
وتسهم السياحة بما يصل إلى 15%من الناتج الاقتصادي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، إلى جانب قناة السويس وتحويلات المغتربين والصادرات.