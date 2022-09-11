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رئيس الوزراء اليوناني يعلن أنه مستعد للقاء أردوغان
رئيس الوزراء اليوناني يعلن أنه مستعد للقاء أردوغان
أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، أنه منفتح على لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكنه لن "يفرض" ذلك عليه، حسبما كتبت صحيفة... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T13:20+0000
2022-09-11T13:20+0000
اليونان
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وأشار إلى أن براغ يمكن أن تكون مكانا محتملا لمثل هذا الاجتماع.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أوروبية وتركية أن خفر السواحل اليوناني أطلق طلقات تحذيرية في المياه الدولية بالقرب من مقاطعة جناق قلعة التركية بعد ظهور سفينة الشحن الأناضولية ترفع علم جزر القمر. ولم تقع إصابات. وكان على متن السفينة ستة مواطنين مصريين وأربعة صوماليين وخمسة مواطنين من أذربيجان وثلاثة مواطنين أتراك.
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اليونان, أخبار تركيا اليوم
اليونان, أخبار تركيا اليوم

رئيس الوزراء اليوناني يعلن أنه مستعد للقاء أردوغان

13:20 GMT 11.09.2022
© AFP 2022 / Andreas Solaroرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / Andreas Solaro
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أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، أنه منفتح على لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكنه لن "يفرض" ذلك عليه، حسبما كتبت صحيفة "كاثيميريني".
وأشار إلى أن براغ يمكن أن تكون مكانا محتملا لمثل هذا الاجتماع.

وقال ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحفي في ثيسالونيكي: "إنني أود "إقامة علاقات ودية بين اليونان وتركيا، التي لن تنظر إلى الماضي فحسب، بل إلى المستقبل أيضًا".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أوروبية وتركية أن خفر السواحل اليوناني أطلق طلقات تحذيرية في المياه الدولية بالقرب من مقاطعة جناق قلعة التركية بعد ظهور سفينة الشحن الأناضولية ترفع علم جزر القمر. ولم تقع إصابات. وكان على متن السفينة ستة مواطنين مصريين وأربعة صوماليين وخمسة مواطنين من أذربيجان وثلاثة مواطنين أتراك.
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