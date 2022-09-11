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زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة
ضرب زلزال قوي، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، بابوا غينيا الجديدة. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T00:21+0000
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بابوا غينيا الجديدة
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وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال على بعد 67 كم شرق مدينة كاينانتو.وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع على عمق 61.4 كم.وأكد المركز الأمريكي للتحذير من موجات المد العاتية "تسونامي" أنه لا يتوقع حدوث "تسونامي" جراء الزلزال القوي.ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة ما يسمى بالحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادي وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 % من البراكين النشطة في العالم.
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بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة

زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

00:21 GMT 11.09.2022
© flickr.com / Drew Douglasساحل بابوا غينيا الجديدة
ساحل بابوا غينيا الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© flickr.com / Drew Douglas
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ضرب زلزال قوي، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، بابوا غينيا الجديدة.
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال على بعد 67 كم شرق مدينة كاينانتو.
وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع على عمق 61.4 كم.
وأكد المركز الأمريكي للتحذير من موجات المد العاتية "تسونامي" أنه لا يتوقع حدوث "تسونامي" جراء الزلزال القوي.
ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة ما يسمى بالحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادي وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 % من البراكين النشطة في العالم.
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