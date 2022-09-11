https://sputnikarabic.ae/20220911/زلزال-بقوة-76-درجة-يضرب-بابوا-غينيا-الجديدة-1067570602.html
زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة
ضرب زلزال قوي، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، بابوا غينيا الجديدة. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T00:21+0000
2022-09-11T00:21+0000
2022-09-11T00:21+0000
بابوا غينيا الجديدة
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وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال على بعد 67 كم شرق مدينة كاينانتو.وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع على عمق 61.4 كم.وأكد المركز الأمريكي للتحذير من موجات المد العاتية "تسونامي" أنه لا يتوقع حدوث "تسونامي" جراء الزلزال القوي.ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة ما يسمى بالحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادي وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 % من البراكين النشطة في العالم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة
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ضرب زلزال قوي، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، بابوا غينيا الجديدة.
وأشارت الهيئة
إلى أن الزلزال وقع على عمق 61.4 كم.
وأكد المركز الأمريكي للتحذير من موجات المد العاتية "تسونامي" أنه لا يتوقع حدوث "تسونامي" جراء الزلزال القوي.
ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة ما يسمى بالحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادي وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 % من البراكين النشطة في العالم.