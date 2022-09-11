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https://sputnikarabic.ae/20220911/لافروف-روسيا-لا-ترفض-إجراء-مفاوضات-مع-أوكرانيا-1067583593.html
لافروف: روسيا لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا
لافروف: روسيا لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا، ولكن كلما تأخرت العملية، زادت صعوبة الاتفاق. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
سيرغي لافروف
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وقال الوزير في مقابلة على قناة "روسيا1": "نحن لا نرفض المفاوضات، لكن يجب على من يرفضون أن يفهموا أنه كلما طالت مدة تأخير هذه العملية، سيكون التفاوض أكثر صعوبة".حسب قوله، تعرف موسكو كيف تحقق أهدافها.
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روسيا, سيرغي لافروف
روسيا, سيرغي لافروف

لافروف: روسيا لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا

11:40 GMT 11.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا، ولكن كلما تأخرت العملية، زادت صعوبة الاتفاق.
وقال الوزير في مقابلة على قناة "روسيا1": "نحن لا نرفض المفاوضات، لكن يجب على من يرفضون أن يفهموا أنه كلما طالت مدة تأخير هذه العملية، سيكون التفاوض أكثر صعوبة".
حسب قوله، تعرف موسكو كيف تحقق أهدافها.
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