https://sputnikarabic.ae/20220911/لافروف-روسيا-لا-ترفض-إجراء-مفاوضات-مع-أوكرانيا-1067583593.html
لافروف: روسيا لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا
لافروف: روسيا لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا، ولكن كلما تأخرت العملية، زادت صعوبة الاتفاق. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T11:40+0000
2022-09-11T11:40+0000
2022-09-11T11:40+0000
روسيا
سيرغي لافروف
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وقال الوزير في مقابلة على قناة "روسيا1": "نحن لا نرفض المفاوضات، لكن يجب على من يرفضون أن يفهموا أنه كلما طالت مدة تأخير هذه العملية، سيكون التفاوض أكثر صعوبة".حسب قوله، تعرف موسكو كيف تحقق أهدافها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سيرغي لافروف
لافروف: روسيا لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا، ولكن كلما تأخرت العملية، زادت صعوبة الاتفاق.
وقال الوزير في مقابلة على قناة "روسيا1": "نحن لا نرفض المفاوضات، لكن يجب على من يرفضون أن يفهموا أنه كلما طالت مدة تأخير هذه العملية، سيكون التفاوض أكثر صعوبة".
حسب قوله، تعرف موسكو كيف تحقق أهدافها.