ملك الأردن يقبل استقالة مدير الأمن العام ويصدر توجيهات للمدير الجديد
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDSالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة عمل للولايات المتحدة، واشنطن، 11 مايو/ أيار 2022
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة عمل للولايات المتحدة، واشنطن، 11 مايو/ أيار 2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDS
أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، أمرا ملكيا بقبول استقالة الفريق الركن حسين الحواتمة، من منصبه مديرا للأمن العام.
كما صدر أمر ملكي بتعيين اللواء عبيد الله المعايطة، مديرا جديدا للأمن العام، وذلك اعتبارا من اليوم الموافق 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
إرادتان ملكيتان بتعيين عطوفة اللواء عبيدالله المعايطة، مديرا للأمن العام، اعتبارا من تاريخ 11- 9 - 2022، وقبول استقالة الفريق الركن حسين الحواتمة من منصبه مديرا للأمن العام، اعتبارا من تاريخ 11- 9 - 2022 #الأردن— RHC (@RHCJO) September 11, 2022
وفي رسالة إلى المدير الجديد للأمن العام، أكد الملك عبد الله الثاني للمعايطة أن "سيادة القانون على جميع المواطنين دون تمييز أو محاباة، هو الناظم الأساسي لعمل الأمن العام".
كما وجه العاهل الأردني المعايطة بـ"مواصلة الجهود الحثيثة لمكافحة خطر المخدرات دون هوادة، وأن تبقى على سلم أولويات جهاز الأمن العام الأردني، فضلا عن تكثيف جهود توعية المواطنين بمخاطرها، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة".
وأكد الملك عبد الله الثاني لمدير الأمن العام الجديد على "الحاجة الضرورية لتعزيز القدرات في حماية الاستثمارات والمستثمرين ومؤسساتنا الاقتصادية من أية محاولات اعتداء وتعطيل عجلة الإنتاج".
كما شدد على "ضرورة العمل لتطوير قدراتنا في محاربة الابتزاز والاحتيال الإلكتروني اللذين بدأنا نشهد انتشارهما مؤخرا، كذلك رفع جاهزية إدارة الدفاع المدني، لمواكبة تحديات التوسع العمراني والظروف الجوية وضمان سرعة الاستجابة للحوادث الطارئة".
كما طالب العاهل الأردني المدير الجديد للأمن العام، عبيد الله المعايطة، بـ"التعاون الكامل مع مختلف المؤسسات للوصول إلى استراتيجية مرورية شاملة تخفف من الاختناقات في شوارع مدن الأرن وتحد من حوادث السير".