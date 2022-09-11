https://sputnikarabic.ae/20220911/ملك-الأردن-يقبل-استقالة-مدير-الأمن-العام-ويصدر-توجيهات-للمدير-الجديد-1067583471.html

ملك الأردن يقبل استقالة مدير الأمن العام ويصدر توجيهات للمدير الجديد

ملك الأردن يقبل استقالة مدير الأمن العام ويصدر توجيهات للمدير الجديد

أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، أمرا ملكيا بقبول استقالة الفريق الركن حسين ‏الحواتمة، من منصبه مديرا للأمن العام.‏ 11.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-11T11:38+0000

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كما صدر أمر ملكي بتعيين اللواء عبيد الله المعايطة، مديرا جديدا للأمن العام، وذلك اعتبارا من اليوم الموافق 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.كما وجه العاهل الأردني المعايطة بـ"مواصلة الجهود الحثيثة لمكافحة خطر المخدرات دون هوادة، وأن تبقى على سلم أولويات جهاز الأمن العام الأردني، فضلا عن تكثيف جهود توعية المواطنين بمخاطرها، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة".وأكد الملك عبد الله الثاني لمدير الأمن العام الجديد على "الحاجة الضرورية لتعزيز القدرات في حماية الاستثمارات والمستثمرين ومؤسساتنا الاقتصادية من أية محاولات اعتداء وتعطيل عجلة الإنتاج".كما شدد على "ضرورة العمل لتطوير قدراتنا في محاربة الابتزاز والاحتيال الإلكتروني اللذين بدأنا نشهد انتشارهما مؤخرا، كذلك رفع جاهزية إدارة الدفاع المدني، لمواكبة تحديات التوسع العمراني والظروف الجوية وضمان سرعة الاستجابة للحوادث الطارئة".كما طالب العاهل الأردني المدير الجديد للأمن العام، عبيد الله المعايطة، بـ"التعاون الكامل مع مختلف المؤسسات للوصول إلى استراتيجية مرورية شاملة تخفف من الاختناقات في شوارع مدن الأرن وتحد من حوادث السير".

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