عربي
https://sputnikarabic.ae/20220911/-اليونان-تعلن-بدء-الإفراج-عن-طاقمي-ناقلتي-نفط-احتجزتهما-إيران-في-مياه-الخليج-1067608399.html
اليونان تعلن بدء الإفراج عن طاقمي ناقلتي نفط احتجزتهما إيران في مياه الخليج
اليونان تعلن بدء الإفراج عن طاقمي ناقلتي نفط احتجزتهما إيران في مياه الخليج
أعلنت اليونان، اليوم الأحد، أنه "سيتم الإفراج عن طاقمي ناقلتي نفط يونانيتين احتجزتهما إيران في مايو/ أيار بمياه الخليج". 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T19:59+0000
2022-09-11T19:59+0000
اليونان
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104552/93/1045529366_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_77132f63748165389650826ece1a0635.jpg
وقال الاتحاد اليوناني للبحرية التجارية، في بيان له، نقلته محطة "إي أر تي" التلفزيونية اليونانية العامة، إن "الجانب الإيراني وافق خلال زيارة وفد يوناني إلى إيران على استبدال الطواقم".وأشار البيان، إلى أنه "سيتم الإفراج عن البحارة الاثنين بطاقم "برودنت واريور" أولا على أن يليه طاقم الناقلة الثانية".واحتجزت إيران، في مابو/ أيار الماضي، ناقلتين مملوكتين لليونان ونكست علميهما، وذلك ردا على احتجاز اليونان، سفينة ترفع العلم الإيراني ومصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية.وأكدت وزارة الخارجية اليونانية، استيلاء إيران على سفينتين ترفعان العلم اليوناني في الخليج، واصفة تحرك طهران بـ"العمل الإرهابي".وحسب وكالة فارس الإيرانية، كررت اليونان على لسان مسؤولي الملاحة لديها طلبها لإيران مرة أخرى بالإفراج عن ناقلتي نفط تابعتين لها وطاقمهما، مشيرة إلى أن سلاح البحر التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني كان قد أوقف هاتين الناقلتين بزعم تخلفهما في مياه الخليج.
https://sputnikarabic.ae/20220531/الحرس-الثوري-الإيراني-ينشر-لأول-مرة-فيديو-استيلائه-على-ناقلتي-النفط-اليونانيتين-1062910551.html
اليونان
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104552/93/1045529366_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_f865e0ed061835c422e1432b8460402a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اليونان, أخبار إيران
اليونان, أخبار إيران

اليونان تعلن بدء الإفراج عن طاقمي ناقلتي نفط احتجزتهما إيران في مياه الخليج

19:59 GMT 11.09.2022
© AFP 2022 / Venezuelan Ministry of Popular Power for Communicationوصول ناقلة نفط "فورتشن"، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل "إل باليتو"، 25 مايو 2020
وصول ناقلة نفط فورتشن، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل إل باليتو، 25 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / Venezuelan Ministry of Popular Power for Communication
تابعنا عبرTelegram
أعلنت اليونان، اليوم الأحد، أنه "سيتم الإفراج عن طاقمي ناقلتي نفط يونانيتين احتجزتهما إيران في مايو/ أيار بمياه الخليج".
وقال الاتحاد اليوناني للبحرية التجارية، في بيان له، نقلته محطة "إي أر تي" التلفزيونية اليونانية العامة، إن "الجانب الإيراني وافق خلال زيارة وفد يوناني إلى إيران على استبدال الطواقم".
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلتين يونانيتين في البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
الحرس الثوري الإيراني ينشر لأول مرة فيديو استيلائه على ناقلتي النفط اليونانيتين
31 مايو, 06:21 GMT
وأشار البيان، إلى أنه "سيتم الإفراج عن البحارة الاثنين بطاقم "برودنت واريور" أولا على أن يليه طاقم الناقلة الثانية".
واحتجزت إيران، في مابو/ أيار الماضي، ناقلتين مملوكتين لليونان ونكست علميهما، وذلك ردا على احتجاز اليونان، سفينة ترفع العلم الإيراني ومصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية.
وأكدت وزارة الخارجية اليونانية، استيلاء إيران على سفينتين ترفعان العلم اليوناني في الخليج، واصفة تحرك طهران بـ"العمل الإرهابي".
وحسب وكالة فارس الإيرانية، كررت اليونان على لسان مسؤولي الملاحة لديها طلبها لإيران مرة أخرى بالإفراج عن ناقلتي نفط تابعتين لها وطاقمهما، مشيرة إلى أن سلاح البحر التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني كان قد أوقف هاتين الناقلتين بزعم تخلفهما في مياه الخليج.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة9 سبتمبر, 13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала