https://sputnikarabic.ae/20220911/-اليونان-تعلن-بدء-الإفراج-عن-طاقمي-ناقلتي-نفط-احتجزتهما-إيران-في-مياه-الخليج-1067608399.html
اليونان تعلن بدء الإفراج عن طاقمي ناقلتي نفط احتجزتهما إيران في مياه الخليج
اليونان تعلن بدء الإفراج عن طاقمي ناقلتي نفط احتجزتهما إيران في مياه الخليج
أعلنت اليونان، اليوم الأحد، أنه "سيتم الإفراج عن طاقمي ناقلتي نفط يونانيتين احتجزتهما إيران في مايو/ أيار بمياه الخليج". 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T19:59+0000
2022-09-11T19:59+0000
2022-09-11T19:59+0000
اليونان
أخبار إيران
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وقال الاتحاد اليوناني للبحرية التجارية، في بيان له، نقلته محطة "إي أر تي" التلفزيونية اليونانية العامة، إن "الجانب الإيراني وافق خلال زيارة وفد يوناني إلى إيران على استبدال الطواقم".وأشار البيان، إلى أنه "سيتم الإفراج عن البحارة الاثنين بطاقم "برودنت واريور" أولا على أن يليه طاقم الناقلة الثانية".واحتجزت إيران، في مابو/ أيار الماضي، ناقلتين مملوكتين لليونان ونكست علميهما، وذلك ردا على احتجاز اليونان، سفينة ترفع العلم الإيراني ومصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية.وأكدت وزارة الخارجية اليونانية، استيلاء إيران على سفينتين ترفعان العلم اليوناني في الخليج، واصفة تحرك طهران بـ"العمل الإرهابي".وحسب وكالة فارس الإيرانية، كررت اليونان على لسان مسؤولي الملاحة لديها طلبها لإيران مرة أخرى بالإفراج عن ناقلتي نفط تابعتين لها وطاقمهما، مشيرة إلى أن سلاح البحر التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني كان قد أوقف هاتين الناقلتين بزعم تخلفهما في مياه الخليج.
https://sputnikarabic.ae/20220531/الحرس-الثوري-الإيراني-ينشر-لأول-مرة-فيديو-استيلائه-على-ناقلتي-النفط-اليونانيتين-1062910551.html
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اليونان, أخبار إيران
اليونان تعلن بدء الإفراج عن طاقمي ناقلتي نفط احتجزتهما إيران في مياه الخليج
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أعلنت اليونان، اليوم الأحد، أنه "سيتم الإفراج عن طاقمي ناقلتي نفط يونانيتين احتجزتهما إيران في مايو/ أيار بمياه الخليج".
وقال الاتحاد اليوناني للبحرية التجارية، في بيان له
، نقلته محطة "إي أر تي" التلفزيونية اليونانية العامة، إن "الجانب الإيراني وافق خلال زيارة وفد يوناني إلى إيران على استبدال الطواقم".
وأشار البيان، إلى أنه "سيتم الإفراج عن البحارة الاثنين بطاقم "برودنت واريور" أولا على أن يليه طاقم الناقلة الثانية".
واحتجزت إيران، في مابو/ أيار الماضي، ناقلتين مملوكتين لليونان
ونكست علميهما، وذلك ردا على احتجاز اليونان، سفينة ترفع العلم الإيراني ومصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية.
وأكدت وزارة الخارجية اليونانية، استيلاء إيران على سفينتين ترفعان العلم اليوناني
في الخليج، واصفة تحرك طهران بـ"العمل الإرهابي".
وحسب وكالة فارس الإيرانية
، كررت اليونان على لسان مسؤولي الملاحة لديها طلبها لإيران مرة أخرى بالإفراج عن ناقلتي نفط تابعتين لها وطاقمهما، مشيرة إلى أن سلاح البحر التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني كان قد أوقف هاتين الناقلتين بزعم تخلفهما في مياه الخليج.