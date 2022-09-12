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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20220912/ألمانيا-وبولندا-تناقشان-إنشاء-مركز-صيانة-للأسلحة-الأوكرانية-1067629114.html
ألمانيا وبولندا تناقشان إنشاء مركز صيانة للأسلحة الأوكرانية
ألمانيا وبولندا تناقشان إنشاء مركز صيانة للأسلحة الأوكرانية
نقلت صحيفة "بوليتيكو"، اليوم الاثنين، عن وزارة الدفاع الألمانية أن برلين تبحث مع وارسو إنشاء مركز صيانة في شرق بولندا لإصلاح الأسلحة التي تم تسليمها إلى كييف،... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T10:08+0000
2022-09-12T10:08+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
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سبوتنيك. وأعربت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، عن دعمها للمشاريع المشتركة في تطوير الأسلحة مع الاتحاد الأوروبي، قائلة إن برلين "يجب أن تكون مستعدة للتخلي عن حق الفيتو" بشأن قضية بيع الأسلحة الألمانية إلى دول ثالثة، حسبما ذكر التقرير.يشار إلى أنه في أواخر أغسطس/ آب، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن دبلوماسيين أوكرانيين طلبوا مرارا وتكرارا من ألمانيا تقديم أسلحة ثقيلة إضافية، لكن دون جدوى حتى الآن.وقالت وزارة الدفاع الألمانية إن الجيش الألماني يحتاج إلى هذه الأسلحة للوفاء بالتزاماته في الناتو. في الوقت نفسه، قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن برلين تزود كييف بانتظام بأسلحة "فعالة للغاية" وتتعهد بمواصلة التسليم، لكنه شدد على أنه لا ينبغي أن يكون هناك تصعيد.وكانت روسيا قد أطلقت عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن أنفسهم ضد الاستفزازات الأوكرانية، وردا على العملية الروسية، أطلقت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد موسكو وزادت إمدادات الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا.
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أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

ألمانيا وبولندا تناقشان إنشاء مركز صيانة للأسلحة الأوكرانية

10:08 GMT 12.09.2022
© AFP 2022 / Gregor Fischer قوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الألماني تتفقد الدبابات قبل توجهها إلى ليتوانيا، 14 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الألماني تتفقد الدبابات قبل توجهها إلى ليتوانيا، 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© AFP 2022 / Gregor Fischer
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نقلت صحيفة "بوليتيكو"، اليوم الاثنين، عن وزارة الدفاع الألمانية أن برلين تبحث مع وارسو إنشاء مركز صيانة في شرق بولندا لإصلاح الأسلحة التي تم تسليمها إلى كييف، بما في ذلك مدافع الهاوتزر، إذا لزم الأمر.
سبوتنيك. وأعربت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، عن دعمها للمشاريع المشتركة في تطوير الأسلحة مع الاتحاد الأوروبي، قائلة إن برلين "يجب أن تكون مستعدة للتخلي عن حق الفيتو" بشأن قضية بيع الأسلحة الألمانية إلى دول ثالثة، حسبما ذكر التقرير.
يشار إلى أنه في أواخر أغسطس/ آب، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن دبلوماسيين أوكرانيين طلبوا مرارا وتكرارا من ألمانيا تقديم أسلحة ثقيلة إضافية، لكن دون جدوى حتى الآن.
وقالت وزارة الدفاع الألمانية إن الجيش الألماني يحتاج إلى هذه الأسلحة للوفاء بالتزاماته في الناتو. في الوقت نفسه، قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن برلين تزود كييف بانتظام بأسلحة "فعالة للغاية" وتتعهد بمواصلة التسليم، لكنه شدد على أنه لا ينبغي أن يكون هناك تصعيد.
وكانت روسيا قد أطلقت عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن أنفسهم ضد الاستفزازات الأوكرانية، وردا على العملية الروسية، أطلقت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد موسكو وزادت إمدادات الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا.
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