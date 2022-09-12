https://sputnikarabic.ae/20220912/ألمانيا-وبولندا-تناقشان-إنشاء-مركز-صيانة-للأسلحة-الأوكرانية-1067629114.html
ألمانيا وبولندا تناقشان إنشاء مركز صيانة للأسلحة الأوكرانية
ألمانيا وبولندا تناقشان إنشاء مركز صيانة للأسلحة الأوكرانية
نقلت صحيفة "بوليتيكو"، اليوم الاثنين، عن وزارة الدفاع الألمانية أن برلين تبحث مع وارسو إنشاء مركز صيانة في شرق بولندا لإصلاح الأسلحة التي تم تسليمها إلى كييف،... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T10:08+0000
2022-09-12T10:08+0000
2022-09-12T10:08+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059309444_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_115ea78eb9a60fad0733e8d2f5a1b315.jpg
سبوتنيك. وأعربت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، عن دعمها للمشاريع المشتركة في تطوير الأسلحة مع الاتحاد الأوروبي، قائلة إن برلين "يجب أن تكون مستعدة للتخلي عن حق الفيتو" بشأن قضية بيع الأسلحة الألمانية إلى دول ثالثة، حسبما ذكر التقرير.يشار إلى أنه في أواخر أغسطس/ آب، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن دبلوماسيين أوكرانيين طلبوا مرارا وتكرارا من ألمانيا تقديم أسلحة ثقيلة إضافية، لكن دون جدوى حتى الآن.وقالت وزارة الدفاع الألمانية إن الجيش الألماني يحتاج إلى هذه الأسلحة للوفاء بالتزاماته في الناتو. في الوقت نفسه، قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن برلين تزود كييف بانتظام بأسلحة "فعالة للغاية" وتتعهد بمواصلة التسليم، لكنه شدد على أنه لا ينبغي أن يكون هناك تصعيد.وكانت روسيا قد أطلقت عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن أنفسهم ضد الاستفزازات الأوكرانية، وردا على العملية الروسية، أطلقت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد موسكو وزادت إمدادات الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059309444_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b02b33d362203b64979a586948092c73.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
ألمانيا وبولندا تناقشان إنشاء مركز صيانة للأسلحة الأوكرانية
تابعنا عبر
نقلت صحيفة "بوليتيكو"، اليوم الاثنين، عن وزارة الدفاع الألمانية أن برلين تبحث مع وارسو إنشاء مركز صيانة في شرق بولندا لإصلاح الأسلحة التي تم تسليمها إلى كييف، بما في ذلك مدافع الهاوتزر، إذا لزم الأمر.
سبوتنيك
. وأعربت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، عن دعمها للمشاريع المشتركة في تطوير الأسلحة مع الاتحاد الأوروبي، قائلة إن برلين "يجب أن تكون مستعدة للتخلي عن حق الفيتو" بشأن قضية بيع الأسلحة الألمانية إلى دول ثالثة، حسبما ذكر التقرير.
يشار إلى أنه في أواخر أغسطس/ آب، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن دبلوماسيين أوكرانيين طلبوا مرارا وتكرارا من ألمانيا تقديم أسلحة ثقيلة إضافية، لكن دون جدوى حتى الآن.
وقالت وزارة الدفاع الألمانية إن الجيش الألماني يحتاج إلى هذه الأسلحة للوفاء بالتزاماته في الناتو. في الوقت نفسه، قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن برلين تزود كييف بانتظام بأسلحة "فعالة للغاية" وتتعهد بمواصلة التسليم، لكنه شدد على أنه لا ينبغي أن يكون هناك تصعيد.
وكانت روسيا قد أطلقت عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن أنفسهم ضد الاستفزازات الأوكرانية، وردا على العملية الروسية، أطلقت الدول الغربية حملة عقوبات شاملة ضد موسكو وزادت إمدادات الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا.