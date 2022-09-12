https://sputnikarabic.ae/20220912/أوليانوف-وضع-معاهدة-أوكوس-ضمن-جدول-أعمال-مجلس-محافظي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1067631962.html
أوليانوف: وضع معاهدة "أوكوس" ضمن جدول أعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أوليانوف: وضع معاهدة "أوكوس" ضمن جدول أعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
كشف الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن وضع معاهدة "أوكوس" سيكون على جدول أعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T11:37+0000
2022-09-12T11:37+0000
2022-09-12T11:37+0000
العالم
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وجاء إعلان أوليانوف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" قال خلالها: "وفقا لجدول الأعمال المعتمد، ستكون منظمة أوكوس على جدول الأعمال الرئيسي للدورة الحالية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وافتتحت جلسة سبتمبر لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق في مقر المنظمة في فيينا.ويتضمن جدول أعمال الجلسة سلامة المنشآت النووية في أوكرانيا، والوضع في إيران كجزء من التحقق من الالتزامات بموجب الاتفاق النووي ومراقبتها ومواضيع أخرى.
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العالم
أوليانوف: وضع معاهدة "أوكوس" ضمن جدول أعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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كشف الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن وضع معاهدة "أوكوس" سيكون على جدول أعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجاء إعلان أوليانوف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" قال خلالها: "وفقا لجدول الأعمال المعتمد، ستكون منظمة أوكوس على جدول الأعمال الرئيسي للدورة الحالية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وافتتحت جلسة سبتمبر
لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق في مقر المنظمة في فيينا.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة سلامة المنشآت النووية في أوكرانيا، والوضع في إيران كجزء من التحقق من الالتزامات بموجب الاتفاق النووي ومراقبتها ومواضيع أخرى.