https://sputnikarabic.ae/20220912/الرئيس-الصيني-يزور-كازاخستان-وأوزبكستان-يومي-14-و16-سبتمبر-1067624460.html
الرئيس الصيني يزور كازاخستان وأوزبكستان يومي 14 و16 سبتمبر
الرئيس الصيني يزور كازاخستان وأوزبكستان يومي 14 و16 سبتمبر
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، إن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيتوجه إلى أوزبكستان وكازاخستان في زيارات رسمية يومي 14 و16 سبتمبر/أيلول... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T09:06+0000
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الصين
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سبوتنيك. وأضافت المتحدثة أنه من المنتظر أن يشارك الرئيس الصيني شي جين بينغ في الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون يومي 14 و16 سبتمبر، بدعوة من الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف والرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف.جاء ذلك بعدما قال السفير الروسي لدى الصين، أندري دينيسوف، الأسبوع الماضي، إن موسكو وبكين تستعدان بنشاط لعقد اجتماع بين شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقبلة، والتي من المنتظر أن تعقد في سمرقند يومي 15 و16 سبتمبر.وفي وقت سابق، بعث الرئيس الصيني، شي جين بينغ، رسالة خطية إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الاثنين الماضي، حول العلاقات الثنائية بين البلدين.وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن "الملك سلمان تلقى رسالة من بينغ تسلمها نائب وزير الخارجية، وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله سفير الصين لدى البلاد".وتعلقت الرسالة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والتي وُصفت بـ"المتينة والوطيدة"، وسبل "دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة"، وتضمنت الرسالة أيضا إعراب الرئيس الصيني عن دعم بكين لطلب السعودية استضافة معرض "إكسبو 2030" في العاصمة الرياض.
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الصين, أخبار العالم الآن
الرئيس الصيني يزور كازاخستان وأوزبكستان يومي 14 و16 سبتمبر
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أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، إن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيتوجه إلى أوزبكستان وكازاخستان في زيارات رسمية يومي 14 و16 سبتمبر/أيلول الجاري، وسيشارك في القمة رفيعة المستوى لمنظمة شنغهاي للتعاون (SCO) خلال إقامته في سمرقند.
سبوتنيك
. وأضافت المتحدثة أنه من المنتظر أن يشارك الرئيس الصيني شي جين بينغ في الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون يومي 14 و16 سبتمبر، بدعوة من الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف والرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف.
جاء ذلك بعدما قال السفير الروسي لدى الصين، أندري دينيسوف، الأسبوع الماضي، إن موسكو وبكين تستعدان بنشاط لعقد اجتماع بين شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقبلة، والتي من المنتظر أن تعقد في سمرقند يومي 15 و16 سبتمبر.
وفي وقت سابق، بعث الرئيس الصيني
، شي جين بينغ، رسالة خطية إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الاثنين الماضي، حول العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن "الملك سلمان تلقى رسالة من بينغ تسلمها نائب وزير الخارجية، وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله سفير الصين لدى البلاد".
وتعلقت الرسالة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والتي وُصفت بـ"المتينة والوطيدة"، وسبل "دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة"، وتضمنت الرسالة أيضا إعراب الرئيس الصيني عن دعم بكين لطلب السعودية استضافة معرض "إكسبو 2030" في العاصمة الرياض.