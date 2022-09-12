https://sputnikarabic.ae/20220912/الكونغو-الديمقراطية-تتلقى-أول-دفعة-من-الغرامات-المستحقة-من-أوغندا-بقرار-من-المحكمة-الدولية-1067645033.html
الكونغو الديمقراطية تتلقى أول دفعة من الغرامات المستحقة من أوغندا بقرار من المحكمة الدولية
الكونغو الديمقراطية تتلقى أول دفعة من الغرامات المستحقة من أوغندا بقرار من المحكمة الدولية
أعلنت حكومة الكونغو الديمقراطية، اليوم الإثنين، تلقي أول دفعة بقيمة 65 مليون دولار من أوغندا في إطار الغرامات المفروضة من محكمة العدل الدولية لدور الأخيرة في... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T15:40+0000
2022-09-12T15:40+0000
2022-09-12T15:40+0000
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان للحكومة : "في إطار قضية أنشطة أوغندا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتنفيذ حكم المحكمة الدولية، يجب أن تدفع أوغندا كامل المبلغ المستحق لبلدنا على خمسة أقساط سنوية تبلغ 65 مليون دولار أميركي؛ وقد تم تلقي أول دفعة في 1 أيلول/ سبتمبر 2022 ".وكانت محكمة العدل الدولية قد قضت في شهر شباط/ فبراير الماضي، في قرار نهائي، بدفع أوغندا 325 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدورها في الحرب التي شهدتها البلاد عن الفترة ما بين عامي 1998 و 2003.وجاء في قرار المحكمة أنها قضت بأن تدفع الكونغو تعويضات بلغت إجماليا 325 مليون دولار عن أضرار بشرية ومادية وأضرار للموارد الطبيعية، ما مثل انتهاكا لالتزامات أوغندا الدولية.ورفعت الكونغو الديمقراطية القضية في 1998 ضد كل من أوغندا وبوروندي و رواندا.وكانت المحكمة قد رفضت في مرافعات سابقة ادعاء أوغندا بأن استخدامها للقوة، وتدخلها العسكري في الجزء الشرقي من جارتها الكونغو، كان من قبيل ممارسة الدفاع عن النفس، معتبرة ذلك التدخل انتهاكًا خطيرًا لحظر استخدام القوة المنصوص عليه بميثاق الأمم المتحدة.ويظل مبلغ التعويضات الذي قضت به المحكمة أقل بكثير من 4 مليارات دولار التي طالبت بها الكونغو الديمقراطية كتعويضات.
https://sputnikarabic.ae/20220728/مجلس-الأمن-يدين-الهجوم-على-بعثة-حفظ-السلام-بجمهورية-الكونغو-الديمقراطية-1065668658.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الكونغو, أوغندا
العالم, أخبار العالم الآن, الكونغو, أوغندا
الكونغو الديمقراطية تتلقى أول دفعة من الغرامات المستحقة من أوغندا بقرار من المحكمة الدولية
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أعلنت حكومة الكونغو الديمقراطية، اليوم الإثنين، تلقي أول دفعة بقيمة 65 مليون دولار من أوغندا في إطار الغرامات المفروضة من محكمة العدل الدولية لدور الأخيرة في الحرب التي شهدتها كنشاسا عن الفترة ما بين عامي 1998 و2003.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان للحكومة : "في إطار قضية أنشطة أوغندا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتنفيذ حكم المحكمة الدولية، يجب أن تدفع أوغندا كامل المبلغ المستحق لبلدنا على خمسة أقساط سنوية تبلغ 65 مليون دولار أميركي؛ وقد تم تلقي أول دفعة في 1 أيلول/ سبتمبر 2022 ".
وكانت محكمة العدل الدولية قد قضت في شهر شباط/ فبراير الماضي، في قرار نهائي، بدفع أوغندا 325 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدورها في الحرب التي شهدتها البلاد عن الفترة ما بين عامي 1998 و 2003.
وجاء في قرار المحكمة أنها قضت بأن تدفع الكونغو تعويضات بلغت إجماليا 325 مليون دولار عن أضرار بشرية ومادية وأضرار للموارد الطبيعية، ما مثل انتهاكا لالتزامات أوغندا الدولية.
ورفعت الكونغو الديمقراطية القضية في 1998 ضد كل من أوغندا وبوروندي و رواندا.
وكانت المحكمة قد رفضت في مرافعات سابقة ادعاء أوغندا بأن استخدامها للقوة، وتدخلها العسكري في الجزء الشرقي من جارتها الكونغو، كان من قبيل ممارسة الدفاع عن النفس، معتبرة ذلك التدخل انتهاكًا خطيرًا لحظر استخدام القوة المنصوص عليه بميثاق الأمم المتحدة.
ويظل مبلغ التعويضات الذي قضت به المحكمة أقل بكثير من 4 مليارات دولار التي طالبت بها الكونغو الديمقراطية كتعويضات.