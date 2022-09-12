https://sputnikarabic.ae/20220912/بيلاروسيا-تخفف-الحظر-المفروض-على-استيراد-البضائع-من-الدول-غير-الصديقة-1067616398.html
بيلاروسيا تخفف الحظر المفروض على استيراد البضائع من الدول غير الصديقة
بيلاروسيا تخفف الحظر المفروض على استيراد البضائع من الدول غير الصديقة
قررت بيلاروسيا تخفيف الحظر المفروض على استيراد البضائع من الدول غير الصديقة، بعد دخول قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ، اليوم الاثنين. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T07:37+0000
2022-09-12T07:37+0000
2022-09-12T07:37+0000
العالم
بيلاروس
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وأكد مراسل "سبوتنيك" أن مجلس وزراء بيلاروسيا اعتمد، في 30 أغسطس/آب الماضي، قرارا يسمح بتخفيف الحظر على الغذاء. وفقا لهذه الوثيقة، يتعين على لجنة الجمارك الحكومية، ووزارة التجارة المكافحة للاحتكار، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والأغذية، الاستعداد للعمل ابتداءً من 12 سبتمبر/أيلول، حيث تشمل المواد مختلف أنواع الفواكه. فرضت بيلاروسيا حظرا على مجموعة واسعة من السلع من عدد من الدول الغربية ابتداءً من 1 يناير/كانون الثاني 2022، التي كانت قد فرضت في السابق عقوبات على مينسك لمدة ستة أشهر. ثم مدد عملها حتى نهاية العام.وينطبق الحظر على السلع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والنرويج وألبانيا وأيسلندا ومقدونيا الشمالية وبريطانيا العظمى والجبل الأسود وسويسرا.تدهورت العلاقات بين بيلاروسيا والدول الغربية بشكل حاد بعد الانتخابات الرئاسية في الجمهورية، التي أجريت في أغسطس 2020، والتي فاز بها ألكسندر لوكاشينكو للمرة السادسة.
https://sputnikarabic.ae/20220204/بلينكن-واشنطن-تفرض-عقوبات-ضد-مواطنين-من-بيلاروس-1057888471.html
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العالم, بيلاروس
بيلاروسيا تخفف الحظر المفروض على استيراد البضائع من الدول غير الصديقة
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قررت بيلاروسيا تخفيف الحظر المفروض على استيراد البضائع من الدول غير الصديقة، بعد دخول قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ، اليوم الاثنين.
وأكد مراسل "سبوتنيك" أن مجلس وزراء بيلاروسيا اعتمد، في 30 أغسطس/آب الماضي، قرارا يسمح بتخفيف الحظر على الغذاء. وفقا لهذه الوثيقة، يتعين على لجنة الجمارك الحكومية، ووزارة التجارة المكافحة للاحتكار، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والأغذية، الاستعداد للعمل ابتداءً من 12 سبتمبر/أيلول، حيث تشمل المواد مختلف أنواع الفواكه.
فرضت بيلاروسيا حظرا على مجموعة واسعة من السلع من عدد من الدول الغربية ابتداءً من 1 يناير/كانون الثاني 2022، التي كانت قد فرضت في السابق عقوبات على مينسك لمدة ستة أشهر. ثم مدد عملها حتى نهاية العام.
وينطبق الحظر على السلع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي
، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والنرويج وألبانيا وأيسلندا ومقدونيا الشمالية وبريطانيا العظمى والجبل الأسود وسويسرا.
تدهورت العلاقات بين بيلاروسيا والدول الغربية بشكل حاد بعد الانتخابات الرئاسية في الجمهورية، التي أجريت في أغسطس 2020، والتي فاز بها ألكسندر لوكاشينكو للمرة السادسة.