https://sputnikarabic.ae/20220912/توقعات-بحدوث-سلسة-أزمات-في-أوروبا-بسبب-الطاقة-تتضمن-أعمال-شغب-وتغيير-حكومات--1067654855.html

توقعات بحدوث سلسة أزمات في أوروبا بسبب الطاقة تتضمن أعمال شغب وتغيير حكومات

توقعات بحدوث سلسة أزمات في أوروبا بسبب الطاقة تتضمن أعمال شغب وتغيير حكومات

انتشرت الكثير من المقالات في الآونة الأخيرة التي تنبأت بحدوث تبعات للأزمات الاقتصادية التي تشهدها منطقة اليورو، خصوصا الأزمة الأخيرة والأقسى المتمثلة بأزمة... 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T19:24+0000

2022-09-12T19:24+0000

2022-09-12T19:30+0000

العالم

اقتصاد

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ومن بين هذه المقالات المختلفة، مقال نشر مؤخرا بصحيفة "غلوبال تايمز"، التي أكدت أن "أزمة الطاقة في أوروبا يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات وتغيير حكومات" في أرجاء القارة العجوز.وبحسب الكاتب مارك بلاكلوك، فإن غضب الأوروبيين غير الراضين عن ارتفاع أسعار الطاقة قد يتصاعد ويتحول إلى أعمال شغب تؤدي هي الأخرى في نهايتها إلى الإطاحة بالحكومات.وأشار كاتب المقال إلى أن السكان العاديين في دول الاتحاد الأوروبي قد بدأوا بالخروج بشكل فعلي إلى الشوارع للاحتجاج على أسعار الطاقة غير المسبوقة والإشارة إلى عدم قدرة أو عدم رغبة الحكومة في إيجاد مخرج للأزمة الحالية.ولاحظ الكاتب الكثير من الأدلة على وجود "استياء شديد" في بريطانيا، حيث دعا بعض النشطاء إلى مقاطعة فواتير الكهرباء اعتبارًا من الشهر المقبل، بالإضافة إلى ذلك، نظمت النقابات سلسلة من الاحتجاجات الجماهيرية للمطالبة برفع الأجور وخفض أسعار الوقود والمواد الغذائية وفرض ضرائب أعلى على الأثرياء ومنتجي الطاقة.وجاء في المقال: "الأشخاص اليائسون، الذين تم دفعهم إلى أقصى حدود (الصبر) بسبب سنوات من إجراءات التقشف والتوظيف غير المستقر، قد يصلون إلى نقطة الانهيار".بدورها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، إن الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار الطاقة، والتي وصفتها بـ"المتطرفة" يمكن أن تبدأ في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20220912/أزمة-عقارية-عالمية-تلوح-في-الأفق-قد-تسبب-إعادة-ضبط-مؤلمة-للأسر--1067638230.html

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