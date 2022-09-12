https://sputnikarabic.ae/20220912/دراسة-تكشف-عن-قدرة-اختبار-دم-بسيط-في-رصد-العديد-من-أنواع-السرطان-قبل-ظهور-أعراض-واضحة-1067633828.html

دراسة تكشف عن قدرة اختبار دم بسيط في رصد العديد من أنواع السرطان قبل ظهور أعراض واضحة

دراسة تكشف عن قدرة اختبار دم بسيط في رصد العديد من أنواع السرطان قبل ظهور أعراض واضحة

توصلت دراسة جديدة إلى اختبار دم بسيط، قادر على اكتشاف أنواع متعددة من السرطان لدى المرضى، قبل أن تظهر عليهم أعراض واضحة. 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T12:43+0000

2022-09-12T12:43+0000

2022-09-12T12:43+0000

مجتمع

علوم

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وأجرت الدراسة الرائدة فحص دم "غاليري" لأكثر من 6600 من البالغين، الذين تتراوح أعمارهم بين 50 وما فوق، والذي كشف في نتائجه عن العشرات من حالات المرض الجديدة.وكانت العديد من أمراض السرطان المكتشفة في اختبار الدم في مرحلة مبكرة، وكان ما يقرب من ثلاثة أرباعها في صورة لم يتم فحصها بشكل روتيني.وفي الدراسة، خضع 6621 شخصا بالغا تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكثر لاختبار دم "غاليري"، وكان نتائج اختبار 6529 منهم "سلبيا"، لكنه كشف عن سرطان محتمل في 92 شخصا.وأكدت الاختبارات الإضافية وجود أورام صلبة أو سرطان الدم لدى 35 شخصا، أو 1.4 في المئة من مجموعة الدراسة، كما اكتشف الاختبار نوعين من السرطان لدى امرأة مصابة بأورام الثدي وبطانة الرحم.ويزعم الأطباء معدو الدرسة أن الاختبار تمكن من تحديد 19 ورما صلبا في الأنسجة، مثل الثدي والكبد والرئة والقولون، لكنه اكتشف أيضا سرطانات المبيض والبنكرياس، التي يتم اكتشافها عادةً في مرحلة متأخرة ولديها معدلات بقاء ضعيفة.أما باقي الحالات المصابة التي توصل لها الاختبار، فكانت سرطانات الدم، ومن بين 36 حالة سرطانية تم اكتشافها إجمالا، كان 14 منها في مرحلة مبكرة، و26 نوعا من المرض لم يتم فحصها بشكل روتيني.ويبحث اختبار "غاليري" في المقام الأول عن الحمض النووي للسرطان في الدم، وتعد الدراسة السرطانية هي الأولى التي تقوم بإعادة نتائج اختباره للمرضى وأطبائهم، من أجل تقدم توجيه وإرشاد بشأن التحقيقات في مرض السرطان، وإيجاد أي علاج ضروري له.ووصف نظام "خدمة الصحة الوطنية" في بريطانيا اختبار "غاليري" بأنه "مغيّر للعبة"، وأعرب الأطباء عن أملهم في أن ينقذ الأرواح، من خلال الكشف عن السرطان مبكرا بما يكفي، لجعل الجراحة والعلاج أكثر فعالية.

https://sputnikarabic.ae/20220831/مكملان-غذائيان-يمكن-أن-يزيدا-من-خطر-الإصابة-بالسرطان-بنسبة-91-1067107853.html

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