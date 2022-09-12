https://sputnikarabic.ae/20220912/رئيسة-وزراء-نيوزيلندا-لا-نخطط-لأن-تكون-بلادنا-جمهورية-بعد-وفاة-إليزابيث-لكننا-سنكون-يوما-ما-1067639865.html

رئيسة وزراء نيوزيلندا: لا نخطط لأن تكون بلادنا جمهورية بعد وفاة إليزابيث... لكننا سنكون يوما ما

رئيسة وزراء نيوزيلندا: لا نخطط لأن تكون بلادنا جمهورية بعد وفاة إليزابيث... لكننا سنكون يوما ما

أكدت رئيسة الوزراء النيوزيلاندية جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، أن بلادها ستتجه لأن تتحول للنظام الجمهوري في الوقت المناسب. 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T14:33+0000

2022-09-12T14:33+0000

2022-09-12T14:33+0000

أخبار نيوزيلاندا

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ووفقا لـ"التايم" الأمريكية، أوضحت أرديرن، أن نيوزيلندا والتي هي إحدى دول الكومنولث، وتتبع مباشرة ملك المملكة المتحدة، لن تصبح جمهورية في المستقبل القريب، معللة بأن هذا الأمر يحتاج إلى إجراءات طويلة.وقالت: "أعتقد أن هذا (التحول إلى الجمهورية) هو المكان الذي ستتجه إليه نيوزيلندا في الوقت المناسب، وأعتقد أنه من المحتمل أن يحدث في حياتي، ولكني لا أرى أنه إجراء قصير الأجل"، لافتة إلى عدم وجود "أي شيء على جدول الأعمال في أي وقت قريب".وكانت حكومة أنتيغوا وبربودا، قد أعلنت وهي أيضًا إحدى دول الكومنولث، أمس الأحد، عن خططها لإجراء استفتاء وطني في غضون السنوات الثلاث المقبلة لتقرير ما إذا كان ينبغي أن تصبح البلاد جمهورية بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.وقد تم إعلان ابنها الأكبر تشارلز الثالث رسميًا ملك المملكة المتحدة الجديد أول أمس السبت، بينما تم أيضًا إعلان تشارلز الثالث ملكًا جديدًا في احتفال رسمي في نيوزيلندا أمس الأحد.ونيوزيلندا دولة ديمقراطية دستورية والملك هو رئيس الدولة الرسمي، ولا يقوم الملك ولا من ينوب عنه بدور نشط أو استهلالي في الوظائف التنفيذية لحكومة الدولو، وإنما تمارس حكومة البلاد بقيادة رئيس الوزراء مهام وأعباء السلطة السياسية التنفيذية.

https://sputnikarabic.ae/20210209/نيوزيلاندا-تعلق-العلاقات-السياسية-والعسكرية-مع-ميانمار-1048052970.html

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