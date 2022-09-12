https://sputnikarabic.ae/20220912/رسالة-سرية-من-الملكة-إليزابيث-لا-يمكن-فتحها-إلا-بعد-63-عاما-1067635693.html

رسالة سرية من الملكة إليزابيث لا يمكن فتحها إلا بعد 63 عاما

رسالة سرية من الملكة إليزابيث لا يمكن فتحها إلا بعد 63 عاما

كشفت تقارير بريطانية عن وجود رسالة مكتوبة بخط اليد من الملكة الراحلة، إليزابيث الثانية، لـ"مواطني سيدني" مخبأة داخل أحد أكثر المباني شهرة في المدينة، لكنها لن... 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T13:14+0000

2022-09-12T13:14+0000

2022-09-12T13:14+0000

بريطانيا

مجتمع

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ويحتوي مبنى الملكة فيكتوريا في منطقة الأعمال المركزية في سيدني على "كبسولة زمنية" تحتوي على رسالة سرية من ملكة بريطانيا، مع تعليمات صارمة بعدم فتحها حتى عام 2085، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وكتبت الملكة إليزابيث الرسالة بعد تنفيذ أعمال ترميم رئيسية للمبنى في نوفمبر/ تشرين الثاني 1986، وهي موجهة إلى "اللورد الصحيح والمحترم عمدة سيدني، أستراليا".ورسالة الملكة موضوعة في إطار داخل علبة زجاجية، في منطقة القبة المقيدة في الجزء العلوي، ويصاحبها تعليمات من الملكة.ولا يعلم حتى طاقم عمل الملكة إليزابيث الشخصي محتوى رسالتها، ولن يعرفه الكثير من مواطني سيدني أبدا أيضا.وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية عن عمر 96 عاما، يوم الخميس الماضي، في مقر إقامتها في قلعة بالمورال في اسكتلندا، بعد 70 عاما من جلوسها على العرش البريطاني، وأصبح نجلها الأكبر، تشارلز الثالث، الملك الجديد خلفا لها، وستقام جنازتها الرسمية يوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، بحضور العديد من الشخصيات البارزة.

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