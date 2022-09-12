عربي
https://sputnikarabic.ae/20220912/رسالة-سرية-من-الملكة-إليزابيث-لا-يمكن-فتحها-إلا-بعد-63-عاما-1067635693.html
رسالة سرية من الملكة إليزابيث لا يمكن فتحها إلا بعد 63 عاما
رسالة سرية من الملكة إليزابيث لا يمكن فتحها إلا بعد 63 عاما
كشفت تقارير بريطانية عن وجود رسالة مكتوبة بخط اليد من الملكة الراحلة، إليزابيث الثانية، لـ"مواطني سيدني" مخبأة داخل أحد أكثر المباني شهرة في المدينة، لكنها لن... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T13:14+0000
2022-09-12T13:14+0000
بريطانيا
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1067506428_0:361:2048:1513_1920x0_80_0_0_9b3c0c4402448cd6728ab353ed04a213.jpg
ويحتوي مبنى الملكة فيكتوريا في منطقة الأعمال المركزية في سيدني على "كبسولة زمنية" تحتوي على رسالة سرية من ملكة بريطانيا، مع تعليمات صارمة بعدم فتحها حتى عام 2085، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وكتبت الملكة إليزابيث الرسالة بعد تنفيذ أعمال ترميم رئيسية للمبنى في نوفمبر/ تشرين الثاني 1986، وهي موجهة إلى "اللورد الصحيح والمحترم عمدة سيدني، أستراليا".ورسالة الملكة موضوعة في إطار داخل علبة زجاجية، في منطقة القبة المقيدة في الجزء العلوي، ويصاحبها تعليمات من الملكة.ولا يعلم حتى طاقم عمل الملكة إليزابيث الشخصي محتوى رسالتها، ولن يعرفه الكثير من مواطني سيدني أبدا أيضا.وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية عن عمر 96 عاما، يوم الخميس الماضي، في مقر إقامتها في قلعة بالمورال في اسكتلندا، بعد 70 عاما من جلوسها على العرش البريطاني، وأصبح نجلها الأكبر، تشارلز الثالث، الملك الجديد خلفا لها، وستقام جنازتها الرسمية يوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، بحضور العديد من الشخصيات البارزة.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1067506428_0:169:2048:1705_1920x0_80_0_0_9e28153d21371a00fb95989ccfed7a75.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, مجتمع
بريطانيا, مجتمع

رسالة سرية من الملكة إليزابيث لا يمكن فتحها إلا بعد 63 عاما

13:14 GMT 12.09.2022
© AP Photo / Joe Giddensملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقطع كعكة للاحتفال ببدء اليوبيل البلاتيني، في ساندرينجهام هاوس، مقر إقامتها في نورفولك، في ساندرينجهام، إنجلترا، 5 فبراير 2022.
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقطع كعكة للاحتفال ببدء اليوبيل البلاتيني، في ساندرينجهام هاوس، مقر إقامتها في نورفولك، في ساندرينجهام، إنجلترا، 5 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقطع كعكة للاحتفال ببدء اليوبيل البلاتيني، في ساندرينجهام هاوس، مقر إقامتها في نورفولك، في ساندرينجهام، إنجلترا، 5 فبراير 2022.
© AP Photo / Joe Giddens
تابعنا عبرTelegram
كشفت تقارير بريطانية عن وجود رسالة مكتوبة بخط اليد من الملكة الراحلة، إليزابيث الثانية، لـ"مواطني سيدني" مخبأة داخل أحد أكثر المباني شهرة في المدينة، لكنها لن تفتح لمدة 63 عاما أخرى.
ويحتوي مبنى الملكة فيكتوريا في منطقة الأعمال المركزية في سيدني على "كبسولة زمنية" تحتوي على رسالة سرية من ملكة بريطانيا، مع تعليمات صارمة بعدم فتحها حتى عام 2085، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وكتبت الملكة إليزابيث الرسالة بعد تنفيذ أعمال ترميم رئيسية للمبنى في نوفمبر/ تشرين الثاني 1986، وهي موجهة إلى "اللورد الصحيح والمحترم عمدة سيدني، أستراليا".
ورسالة الملكة موضوعة في إطار داخل علبة زجاجية، في منطقة القبة المقيدة في الجزء العلوي، ويصاحبها تعليمات من الملكة.
ولا يعلم حتى طاقم عمل الملكة إليزابيث الشخصي محتوى رسالتها، ولن يعرفه الكثير من مواطني سيدني أبدا أيضا.
وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية عن عمر 96 عاما، يوم الخميس الماضي، في مقر إقامتها في قلعة بالمورال في اسكتلندا، بعد 70 عاما من جلوسها على العرش البريطاني، وأصبح نجلها الأكبر، تشارلز الثالث، الملك الجديد خلفا لها، وستقام جنازتها الرسمية يوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، بحضور العديد من الشخصيات البارزة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Иностранные журналисты за работой в Херсонской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала