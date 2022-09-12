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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220912/سلطات-خيرسون-القوات-الأوكرانية-تقصف-جسر-أنتونوفسكي-بصواريخ-هيمارس-الأمريكية-1067627730.html
سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تقصف جسر أنتونوفسكي بصواريخ "هيمارس" الأمريكية
سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تقصف جسر أنتونوفسكي بصواريخ "هيمارس" الأمريكية
أعلن نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت جسر أنتونوفسكي الذي يوصل المنطقة عبر نهر الدنيبر. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T09:44+0000
2022-09-12T09:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال ستريموسوف لوكالة "سبوتنيك": "تم إطلاق صواريخ على الجسر مرة أخرى وعملت أنظمة الدفاع الجوي على التدخل وإسقاط عدد منها في محيط الجسر الذي تضرر بشكل جزئي نتيجة الشظايا".في سياق متصل، كشف مصدر في خدمات الطوارئ بالمدينة أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 صواريخ أمريكية من طراز "هيمارس" على جسر أنتونوفسكي بالقرب من خيرسون دون وقوع إصابات في الأرواح واقتصرت الخسائر على الماديات.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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العالم
العالم

سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تقصف جسر أنتونوفسكي بصواريخ "هيمارس" الأمريكية

09:44 GMT 12.09.2022
© Sputnik . Sergey Stepanov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "هيمارس" الأمريكية
منظومة هيمارس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© Sputnik . Sergey Stepanov
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أعلن نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت جسر أنتونوفسكي الذي يوصل المنطقة عبر نهر الدنيبر.
وقال ستريموسوف لوكالة "سبوتنيك": "تم إطلاق صواريخ على الجسر مرة أخرى وعملت أنظمة الدفاع الجوي على التدخل وإسقاط عدد منها في محيط الجسر الذي تضرر بشكل جزئي نتيجة الشظايا".
في سياق متصل، كشف مصدر في خدمات الطوارئ بالمدينة أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 صواريخ أمريكية من طراز "هيمارس" على جسر أنتونوفسكي بالقرب من خيرسون دون وقوع إصابات في الأرواح واقتصرت الخسائر على الماديات.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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