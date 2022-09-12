مواطن إماراتي يتسلق أعلى قمة جبل في روسيا... فيديو
© Sputnik . Ilia Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا على جبل صخري بالقرب من مدينة ديفنوغورسك في إقليم كراسنودارسكي كراي جنوب روسيا
© Sputnik . Ilia Naymushin/
تسلق مواطن إماراتي يدعى عبد الله المحيربي أعلى قمة جبل في روسيا، ألا وهو جبل إلبروس.
ووفقا لموقع صحيفة "الوحدة" الإماراتية فقد تسلق المحيربي الذي يعمل في مجال الهندسة، قمة إلبروس التي يبلغ ارتفاعها 5642 متراً.
المحيربي يتسلق أعلى قمة في أوروبا ويحقق إنجازاً استثنائياً— صحيفة الوحدة - الإمارات (@alwahdanewsuae) September 12, 2022
بتسلّقه أعلى قمة جبل في قارة أوروبا وهو جبل البروس في روسيا التي يبلغ ارتفاعها 5642 متراً ويأتي هذا الإنجاز بعد نجاحه في عام 2014 في تسلّق وصعود قمّة جبل أكونكاجوا بالأرجنتين، وهي أعلى قمة في أمريكا الجنوبية#صحيفة_الوحدة pic.twitter.com/4srUtUn9HA
وكان المحيربي قد تمكن في عام 2014 من تسلّق قمّة جبل أكونكاجوا في الأرجنتين، والتي تعد أعلى قمة في أمريكا الجنوبية، حيث يبلغ ارتفاعها 6962 متراً، وفي عام 2015 تسلق قمّة جبل كليمنجارو في تنزانيا التي يصل ارتفاعها إلى 5895 متراً، وتعد أعلى قمة في القارة الأفريقية.