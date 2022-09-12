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https://sputnikarabic.ae/20220912/مواطن-إماراتي-يتسلق-أعلى-قمة-جبل-في-روسيا-فيديو-1067655545.html
مواطن إماراتي يتسلق أعلى قمة جبل في روسيا... فيديو
مواطن إماراتي يتسلق أعلى قمة جبل في روسيا... فيديو
تسلق مواطن إماراتي يدعى عبد الله المحيربي أعلى قمة جبل في روسيا، ألا وهو جبل إلبروس. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T19:48+0000
2022-09-12T19:48+0000
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ووفقا لموقع صحيفة "الوحدة" الإماراتية فقد تسلق المحيربي الذي يعمل في مجال الهندسة، قمة إلبروس التي يبلغ ارتفاعها 5642 متراً.وكان المحيربي قد تمكن في عام 2014 من تسلّق قمّة جبل أكونكاجوا في الأرجنتين، والتي تعد أعلى قمة في أمريكا الجنوبية، حيث يبلغ ارتفاعها 6962 متراً، وفي عام 2015 تسلق قمّة جبل كليمنجارو في تنزانيا التي يصل ارتفاعها إلى 5895 متراً، وتعد أعلى قمة في القارة الأفريقية.
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أخبار الإماارت
أخبار الإماارت

مواطن إماراتي يتسلق أعلى قمة جبل في روسيا... فيديو

19:48 GMT 12.09.2022
© Sputnik . Ilia Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا على جبل صخري بالقرب من مدينة ديفنوغورسك في إقليم كراسنودارسكي كراي جنوب روسيا
علم روسيا على جبل صخري بالقرب من مدينة ديفنوغورسك في إقليم كراسنودارسكي كراي جنوب روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© Sputnik . Ilia Naymushin
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تسلق مواطن إماراتي يدعى عبد الله المحيربي أعلى قمة جبل في روسيا، ألا وهو جبل إلبروس.
ووفقا لموقع صحيفة "الوحدة" الإماراتية فقد تسلق المحيربي الذي يعمل في مجال الهندسة، قمة إلبروس التي يبلغ ارتفاعها 5642 متراً.
وكان المحيربي قد تمكن في عام 2014 من تسلّق قمّة جبل أكونكاجوا في الأرجنتين، والتي تعد أعلى قمة في أمريكا الجنوبية، حيث يبلغ ارتفاعها 6962 متراً، وفي عام 2015 تسلق قمّة جبل كليمنجارو في تنزانيا التي يصل ارتفاعها إلى 5895 متراً، وتعد أعلى قمة في القارة الأفريقية.
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