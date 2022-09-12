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8% ارتفاع في الأصول المدارة لدى المؤسسات السعودية في الربع الثاني من 2022
8% ارتفاع في الأصول المدارة لدى المؤسسات السعودية في الربع الثاني من 2022
كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن ارتفاع حجم الأصول المدارة لدى المؤسسات السعودية إلى 757 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T08:18+0000
2022-09-12T08:18+0000
أخبار السعودية اليوم
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جاء هذا في تقرير تفصيلي صادر عن الهيئة، الأحد، بشأن الجهات التي تشرف عليها، وذلك عن فترة الربع الثاني من 2022، بحسب موقع قناة "العربية".وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي حجم الأصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط الإدارة بنحو 8%، ليبلغ 757 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2022، وذلك مقارنة بـ 703 مليارات ريال في نفس الفترة من عام 2021.وأوضحت الهيئة أن الهدف من نشر التقرير هو تعزيز الثقة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية.كما يهدف لخدمة الباحثين والمهتمين بالسوق المالية في الحصول على بيانات مفصلة حول القطاع وأنشطته ومتغيراته.ويقدم التقرير بيانات تفصيلية عن الجهات التي تشرف عليها الهيئة، تتضمن أعداد القوى العاملة، الكفاية المالية في ممارسات نشاط التعامل والإدارة والحفظ، قيمة تداولات شركات الوساطة في السوق المالية السعودية.
https://sputnikarabic.ae/20210329/السعودية-تتسلم-رئاسة-اتحاد-البورصات-العربية-1048502650.html
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أخبار السعودية اليوم, سوق المال
أخبار السعودية اليوم, سوق المال

8% ارتفاع في الأصول المدارة لدى المؤسسات السعودية في الربع الثاني من 2022

08:18 GMT 12.09.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEسوق الأسهم السعودي "تداول"
سوق الأسهم السعودي تداول - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن ارتفاع حجم الأصول المدارة لدى المؤسسات السعودية إلى 757 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري
جاء هذا في تقرير تفصيلي صادر عن الهيئة، الأحد، بشأن الجهات التي تشرف عليها، وذلك عن فترة الربع الثاني من 2022، بحسب موقع قناة "العربية".
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وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي حجم الأصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط الإدارة بنحو 8%، ليبلغ 757 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2022، وذلك مقارنة بـ 703 مليارات ريال في نفس الفترة من عام 2021.
وأوضحت الهيئة أن الهدف من نشر التقرير هو تعزيز الثقة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية.
كما يهدف لخدمة الباحثين والمهتمين بالسوق المالية في الحصول على بيانات مفصلة حول القطاع وأنشطته ومتغيراته.
ويقدم التقرير بيانات تفصيلية عن الجهات التي تشرف عليها الهيئة، تتضمن أعداد القوى العاملة، الكفاية المالية في ممارسات نشاط التعامل والإدارة والحفظ، قيمة تداولات شركات الوساطة في السوق المالية السعودية.
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