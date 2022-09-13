https://sputnikarabic.ae/20220913/إيران-تعلن-إخماد-حريق-نشب-بأحد-آبار-حقل-شادكان-النفطي-1067672535.html
إيران تعلن إخماد حريق نشب بأحد آبار حقل "شادكان" النفطي
إيران تعلن إخماد حريق نشب بأحد آبار حقل "شادكان" النفطي
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إخماد حريق نشب بأحد آبار حقل "شادكان" النفطي الواقع جنوب غربي البلاد. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T11:08+0000
2022-09-13T11:08+0000
2022-09-13T11:08+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1c/1046123931_1:0:1080:607_1920x0_80_0_0_c0431ae1db581188d60ca806a067c6cd.jpg
وقال المدير التنفيذي لشركة نفط مناطق الجنوب الإيرانية، علي دانشي، إنه "لحسن الحظ تم إخماد الحريق بأحد آبار حقل "شادكان" بعد التدخل السريع والإجراء الفوري من قبل فرق الإطفاء وفي أقل وقت زمني"، مشيرا إلى أن سبب الحادث قيد التحقيق.وأكد دانشي، عدم "تسجيل آية اصابات بشرية، وأن الأوضاع تحت السيطرة بشكل تام"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.ولقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون إثر انفجار تلاه حريق هائل في مجمع صناعي إيراني، في يونيو/ حزيران الماضي.ونقلت وكالة "إرنا" عن جليل كودرزي، مساعد مدير دائرة الطوارئ في محافظة قم، جنوب العاصمة الإيرانية طهران: "وقوع انفجار تلاه حريق كبير في مجمع صناعي في منطقة شكوهية بمدينة قم أدى إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 بجروح".يشار إلى أنه قبل نحو عام اندلع حريق هائل في عدة مصانع بمنطقة شكوهية الصناعية التابعة لمدينة قم، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.وتوالت عدة انفجارات وحرائق في إيران منذ العام الماضي، كان أبرزها انفجار منظومة الكهرباء الرئيسية في مجمع نطنز النووي الإيراني، وهو ما أدى إلى تعطل عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي في المجمع.وتشير وسائل إعلام إيرانية دائما إلى أن طهران لا تستبعد عملا تخريبيا من قبل مجموعات المعارضة أو هجوما سيبرانيا من قبل أمريكا وإسرائيل، وخاصة فيما يخص انفجار منشأة "نطنز" النووية.
https://sputnikarabic.ae/20220628/مصرع-4-أشخاص-وإصابة-7-آخرين-في-انفجار-بمجمع-صناعي-إيراني-1064381819.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1c/1046123931_136:0:945:607_1920x0_80_0_0_0d4e62ee71596cdf735db26449a55fc9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
إيران تعلن إخماد حريق نشب بأحد آبار حقل "شادكان" النفطي
تابعنا عبر
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إخماد حريق نشب بأحد آبار حقل "شادكان" النفطي الواقع جنوب غربي البلاد.
وقال المدير التنفيذي لشركة نفط مناطق الجنوب الإيرانية، علي دانشي، إنه "لحسن الحظ تم إخماد الحريق بأحد آبار حقل "شادكان" بعد التدخل السريع والإجراء الفوري من قبل فرق الإطفاء وفي أقل وقت زمني"، مشيرا إلى أن سبب الحادث قيد التحقيق.
وأكد دانشي، عدم "تسجيل آية اصابات بشرية، وأن الأوضاع تحت السيطرة بشكل تام"، حسب وكالة
"فارس" الإيرانية.
ولقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون إثر انفجار تلاه حريق هائل في مجمع صناعي إيراني
، في يونيو/ حزيران الماضي.
ونقلت وكالة "إرنا" عن جليل كودرزي، مساعد مدير دائرة الطوارئ في محافظة قم، جنوب العاصمة الإيرانية طهران: "وقوع انفجار تلاه حريق كبير في مجمع صناعي في منطقة شكوهية بمدينة قم أدى إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 بجروح".
يشار إلى أنه قبل نحو عام اندلع حريق هائل في عدة مصانع بمنطقة شكوهية الصناعية التابعة لمدينة قم، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.
وتوالت عدة انفجارات وحرائق في إيران منذ العام الماضي، كان أبرزها انفجار منظومة الكهرباء الرئيسية في مجمع نطنز النووي
الإيراني، وهو ما أدى إلى تعطل عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي في المجمع.
وتشير وسائل إعلام إيرانية دائما إلى أن طهران لا تستبعد عملا تخريبيا من قبل مجموعات المعارضة أو هجوما سيبرانيا من قبل أمريكا وإسرائيل، وخاصة فيما يخص انفجار منشأة "نطنز" النووية.