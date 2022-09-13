https://sputnikarabic.ae/20220913/إيران-تعلن-اعتقال-عدد-من-الأشخاص-على-صلة-بقضية-اغتيال-صياد-خدائي-1067670674.html
إيران تعلن اعتقال عدد من الأشخاص على صلة بقضية اغتيال صياد خدائي
إيران تعلن اعتقال عدد من الأشخاص على صلة بقضية اغتيال صياد خدائي
أعلن القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، "اعتقال عدد من الأشخاص على صلة بقضية اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي"، مؤكدا سرية التحقيق في هذه القضية. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T10:41+0000
2022-09-13T10:41+0000
2022-09-13T10:41+0000
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وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، في مؤتمر صحفي، "لا تزال قضية اغتيال الشهيد صياد خدائي في مرحلة التحقيق الأولي"، مشيرا إلى أنه "تم اعتقال عدد من الأشخاص على خلفية هذه القضية وصدر حكم قانوني بحقهم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في مايو/ أيار الماضي، "اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران".وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأضاف البيان أن "الضابط الشهيد المدافع عن مراقد أهل البيت عليهم السلام، العقيد "حسن صياد خدايي" استشهد في عمل إرهابي معاد للثورة الإسلامية وعلى يد عناصر تابعة للاستكبار العالمي، في إحدى الأزقة المؤدية إلى شارع "مجاهدين إسلام" شرقي طهران".وتابع أن "العقيد صياد خدايي تعرض لجريمة إرهابية"، مؤكدا أن "الإجراءات اللازمة للتعرف على المعتدي أو المعتدين والقبض عليهم متوقعة وجارية".واتهمت السلطت الإيرانية، إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العقيد حسن صياد خدائي.وقال أمين مجلس أمن البلاد ومساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية مجيد ميرأحمدي، إن "على المجرمين الذين ارتكبوا مثل هذه الجريمة، الانتظار لتلقي صفعة قاسیة من إیران، لأن انتقامها سيكون قاسياً لدرجة أنه سيجعلهم نادمين على أفعالهم".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
إيران تعلن اعتقال عدد من الأشخاص على صلة بقضية اغتيال صياد خدائي
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أعلن القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، "اعتقال عدد من الأشخاص على صلة بقضية اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي"، مؤكدا سرية التحقيق في هذه القضية.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، في مؤتمر صحفي، "لا تزال قضية اغتيال الشهيد صياد خدائي في مرحلة التحقيق الأولي"، مشيرا إلى أنه "تم اعتقال عدد من الأشخاص على خلفية هذه القضية وصدر حكم قانوني بحقهم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في مايو/ أيار الماضي، "اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران".
وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية
.
وأضاف البيان أن "الضابط الشهيد المدافع عن مراقد أهل البيت عليهم السلام، العقيد "حسن صياد خدايي" استشهد في عمل إرهابي معاد للثورة الإسلامية وعلى يد عناصر تابعة للاستكبار العالمي، في إحدى الأزقة المؤدية إلى شارع "مجاهدين إسلام" شرقي طهران".
وتابع أن "العقيد صياد خدايي تعرض لجريمة إرهابية
"، مؤكدا أن "الإجراءات اللازمة للتعرف على المعتدي أو المعتدين والقبض عليهم متوقعة وجارية".
واتهمت السلطت الإيرانية، إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الضابط
في الحرس الثوري الإيراني، العقيد حسن صياد خدائي.
وقال أمين مجلس أمن البلاد ومساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية مجيد ميرأحمدي، إن "على المجرمين الذين ارتكبوا مثل هذه الجريمة، الانتظار لتلقي صفعة قاسیة من إیران، لأن انتقامها سيكون قاسياً لدرجة أنه سيجعلهم نادمين على أفعالهم".