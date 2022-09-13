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https://sputnikarabic.ae/20220913/الدفاع-المدني-بالسودان-ارتفاع-عدد-ضحايا-السيول-والفيضانات-إلى-129-شخصا-و120-مصابا-1067676832.html
الدفاع المدني بالسودان: ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 129 شخصا و120 مصابا
الدفاع المدني بالسودان: ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 129 شخصا و120 مصابا
أعلن المجلس القومي للدفاع المدني بالسودان، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى نحو 250 شخصا بين صريع ومصاب، منذ موسم الخريف الحالي بالسودان. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T12:35+0000
2022-09-13T12:35+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وحسب بيان مجلس القومي للدفاع المدني، اليوم: "ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في السودان إلى 129 صريعاً و120 مصاباً، إلى جانب انهيار أكثر 15 ألف منزل مرفق، منذ بدء موسم الخريف للعام الحالي بالسودان".ودعت الحكومة السودانية، قبل ذلك، الدول الصديقة لمساعدة السودان في هذه الكارثة الطبيعية التي أدت لنزوح آلاف الأسر من منازلها جراء انهيار منازلها، خاصة في ولايات الجزيرة الواقعة وسط السودان.ووصل إلى السودان العديد من المساعدات الإنسانية للمواطنين الذين تأثروا بعواقب السيول والفيضانات، أغلبها من الدول العربية: السعودية والإمارات وقطر ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20220908/الدفاع-المدني-بالسودان-ارتفاع-عدد-ضحايا-السيول-والفيضانات-إلى-117-شخصا-و116-مصابا-1067480433.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الدفاع المدني بالسودان: ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 129 شخصا و120 مصابا

12:35 GMT 13.09.2022
© Photo / CANABI CONGRESSالسيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© Photo / CANABI CONGRESS
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أعلن المجلس القومي للدفاع المدني بالسودان، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى نحو 250 شخصا بين صريع ومصاب، منذ موسم الخريف الحالي بالسودان.
الخرطوم - سبوتنيك. وحسب بيان مجلس القومي للدفاع المدني، اليوم: "ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في السودان إلى 129 صريعاً و120 مصاباً، إلى جانب انهيار أكثر 15 ألف منزل مرفق، منذ بدء موسم الخريف للعام الحالي بالسودان".
ودعت الحكومة السودانية، قبل ذلك، الدول الصديقة لمساعدة السودان في هذه الكارثة الطبيعية التي أدت لنزوح آلاف الأسر من منازلها جراء انهيار منازلها، خاصة في ولايات الجزيرة الواقعة وسط السودان.
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
الدفاع المدني بالسودان: ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 117 شخصا و116 مصابا
8 سبتمبر, 12:56 GMT
ووصل إلى السودان العديد من المساعدات الإنسانية للمواطنين الذين تأثروا بعواقب السيول والفيضانات، أغلبها من الدول العربية: السعودية والإمارات وقطر ومصر.
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