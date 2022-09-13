https://sputnikarabic.ae/20220913/الرئاسي-اليمني-يدعو-ألمانيا-للضغط-على-أنصار-الله-لفتح-طرق-تعز-ودفع-رواتب-الموظفين-1067696335.html
الرئاسي اليمني يدعو ألمانيا للضغط على "أنصار الله" لفتح طرق تعز ودفع رواتب الموظفين
الرئاسي اليمني يدعو ألمانيا للضغط على "أنصار الله" لفتح طرق تعز ودفع رواتب الموظفين
دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، ألمانيا إلى الضغط على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) للوفاء بتعهداتها بفتح الطرق في تعز ودفع... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
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وقال العليمي خلال لقائه اليوم في برلين، المستشار الألماني أولاف شولتز، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية، إن "المجلس والحكومة اليمنية ملتزمان بنهج السلام الشامل والمستدام وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليمياً ودولياً (في إشارة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الأممية ذات الصلة)".وأضاف أن "على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته إزاء خروقات الحوثيين للهدنة الإنسانية، ورفضهم المستمر للتعاطي مع كافة الجهود السلمية".وأشاد رئيس المجلس الرئاسي اليمني، بـ"العلاقات الثنائية العريقة مع ألمانيا وتدخلاتها الإنمائية في مجالات البنى التحتية والخدمية، وبناء القدرات، وصولاً إلى دورها الفاعل في مواجهة الأزمة الإنسانية كثالث أكبر مانح لخطة الاستجابة الأممية في اليمن".وتطرق العليمي أيضا إلى "مسار الهدنة الإنسانية، وخروقات الحوثيين، والدور الألماني والدولي المطلوب لتثبيت وقف إطلاق النار.. والأزمة الإنسانية في اليمن وفرص استئناف عمل المؤسسات الإنمائية الألمانية، ودعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية في اليمن".كما أعرب عن "أمله بتمديد وتوسيع الهدنة القائمة، والبناء عليها للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار والشروع في مفاوضات جادة تلبي مصالح وتطلعات جميع اليمنيين".ويشهد اليمن، منذ نحو 8 سنوات، صراعا دمويا، بين الجيش الحكومي المدعوم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ومقاتلي جماعة "أنصار الله"، الذين يسيطرون على صنعاء ومساحات شاسعة شمالي وغربي البلاد.وتسبب الصراع اليمني بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، وتشريد السكان، وتدمير البنية التحتية؛ فضلا عن انتشار الأوبئة والأمراض.
https://sputnikarabic.ae/20190915/ألمانيا-نجدد-دعمنا-لوحدة-اليمن-ونؤيد-جهود-الحكومة-لاستعادة-الدولة-1042882357.html
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أخبار اليمن الأن, أخبار ألمانيا
أخبار اليمن الأن, أخبار ألمانيا
الرئاسي اليمني يدعو ألمانيا للضغط على "أنصار الله" لفتح طرق تعز ودفع رواتب الموظفين
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دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، ألمانيا إلى الضغط على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) للوفاء بتعهداتها بفتح الطرق في تعز ودفع رواتب الموظفين الحكوميين من عائدات ميناء الحديدة.
وقال
العليمي خلال لقائه اليوم في برلين، المستشار الألماني أولاف شولتز، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية، إن "المجلس والحكومة اليمنية ملتزمان بنهج السلام الشامل والمستدام وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليمياً ودولياً (في إشارة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الأممية ذات الصلة)".
وأضاف أن "على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته إزاء خروقات الحوثيين للهدنة الإنسانية، ورفضهم المستمر للتعاطي مع كافة الجهود السلمية".
وأشاد رئيس المجلس الرئاسي اليمني، بـ"العلاقات الثنائية العريقة مع ألمانيا وتدخلاتها الإنمائية في مجالات البنى التحتية والخدمية، وبناء القدرات، وصولاً إلى دورها الفاعل في مواجهة الأزمة الإنسانية كثالث أكبر مانح لخطة الاستجابة الأممية في اليمن".
وتطرق العليمي أيضا إلى "مسار الهدنة الإنسانية، وخروقات الحوثيين، والدور الألماني والدولي المطلوب لتثبيت وقف إطلاق النار.. والأزمة الإنسانية في اليمن وفرص استئناف عمل المؤسسات الإنمائية الألمانية، ودعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية في اليمن".
15 سبتمبر 2019, 01:20 GMT
كما أعرب عن "أمله بتمديد وتوسيع الهدنة القائمة، والبناء عليها للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار والشروع في مفاوضات جادة تلبي مصالح وتطلعات جميع اليمنيين".
ويشهد اليمن
، منذ نحو 8 سنوات، صراعا دمويا، بين الجيش الحكومي المدعوم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ومقاتلي جماعة "أنصار الله"، الذين يسيطرون على صنعاء ومساحات شاسعة شمالي وغربي البلاد.
وتسبب الصراع اليمني بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، وتشريد السكان، وتدمير البنية التحتية؛ فضلا عن انتشار الأوبئة والأمراض.