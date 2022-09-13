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https://sputnikarabic.ae/20220913/السفير-الجزائري-هناك-زيادة-مرتقبة-لرحلات-الطيران-مع-روسيا-1067680191.html
السفير الجزائري: هناك زيادة مرتقبة لرحلات الطيران مع روسيا
السفير الجزائري: هناك زيادة مرتقبة لرحلات الطيران مع روسيا
أعلن السفير الجزائري في روسيا، إسماعيل بنعمرة، أن عدد الرحلات الجوية بين الجزائر وروسيا قد يزداد في المستقبل. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
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2022-09-13T13:57+0000
روسيا
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وقال السفير الجزائري خلال منتدى الغاز الدولي الحادي عشر في مدينة سانت بطرسبرغ: "لدينا رحلات مباشرة بدون تحويلات وزاد عددها وقد نزيدها في المستقبل".وتابع قائلا: "منذ أغسطس كانت هناك رحلتان في الأسبوع، ذلك يسهل التواصل بين الدول".
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السفير الجزائري: هناك زيادة مرتقبة لرحلات الطيران مع روسيا

13:57 GMT 13.09.2022
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمطار شيريمتيفو، الطيران الروسي "آيروفلوت"، موسكو، روسيا مارس 2021
مطار شيريمتيفو، الطيران الروسي آيروفلوت، موسكو، روسيا مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
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أعلن السفير الجزائري في روسيا، إسماعيل بنعمرة، أن عدد الرحلات الجوية بين الجزائر وروسيا قد يزداد في المستقبل.
وقال السفير الجزائري خلال منتدى الغاز الدولي الحادي عشر في مدينة سانت بطرسبرغ: "لدينا رحلات مباشرة بدون تحويلات وزاد عددها وقد نزيدها في المستقبل".
وتابع قائلا: "منذ أغسطس كانت هناك رحلتان في الأسبوع، ذلك يسهل التواصل بين الدول".
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