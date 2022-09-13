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https://sputnikarabic.ae/20220913/باحثون-إسرائيليون-ينجحون-في-إنتاج-طحالب-ذات-قيمة-غذائية-عالية-للبشر-1067689028.html
باحثون إسرائيليون ينجحون في إنتاج طحالب ذات قيمة غذائية عالية للبشر
باحثون إسرائيليون ينجحون في إنتاج طحالب ذات قيمة غذائية عالية للبشر
نجح باحثون إسرائيليون بجامعة تل أبيب، في تطوير تقنية جديدة تساعد في إنتاج طحالب ذات قيمة غذائية عالية. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T16:59+0000
2022-09-13T16:59+0000
طحالب
تجربة
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وذكر موقع "أي نيوز 24" أن هذه الطحالب غنية بالمغذيات والبروتينات والألياف والمعادن، لتوفير احتياجات الإنسان والحيوانات في الغذاء الطبيعي.وطور الباحثون 3 أنواع من الطحالب المحلية قرب مزارع للأسماك في ظل ظروف بيئية معينة.ومن خلال هذه التقنية، التي تم نشرها في مجلة "علوم الغذاء المبتكرة والتقنيات الناشئة"، قد تساعد هذه الطحالب على ضمان الأمن الغذائي على الأرض.وذكر دورون أشكنازي، وهو أحد الباحثين المشاركين في التقنية، أن الطحالب قد تكون غنية بالبروتينات الأساسية والكربوهيدرات والمعادن.واعتبر أشكنازي أن هذا قد يوفر مصدرا بديلا ومستداما وصحيا للغذاء من الأعشاب البحرية.وأوضح أن النهج المتبع في هذه التقنية هو تحويل مخلفات الأسماك الغنية بالمغذيات إلى مجموعة من الأحواض التي تستخدم في استزراع الطحالب.
https://sputnikarabic.ae/20200114/لإنقاذ-الكوكب-علماء-يشددون-على-استبدال-اللحوم-بالطحالب-1044053615.html
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طحالب, تجربة
طحالب, تجربة

باحثون إسرائيليون ينجحون في إنتاج طحالب ذات قيمة غذائية عالية للبشر

16:59 GMT 13.09.2022
© Sputnik . Антон Денисов / الانتقال إلى بنك الصورطحالب
طحالب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© Sputnik . Антон Денисов
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نجح باحثون إسرائيليون بجامعة تل أبيب، في تطوير تقنية جديدة تساعد في إنتاج طحالب ذات قيمة غذائية عالية.
وذكر موقع "أي نيوز 24" أن هذه الطحالب غنية بالمغذيات والبروتينات والألياف والمعادن، لتوفير احتياجات الإنسان والحيوانات في الغذاء الطبيعي.
طحالب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2020
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14 يناير 2020, 10:53 GMT
وطور الباحثون 3 أنواع من الطحالب المحلية قرب مزارع للأسماك في ظل ظروف بيئية معينة.
ومن خلال هذه التقنية، التي تم نشرها في مجلة "علوم الغذاء المبتكرة والتقنيات الناشئة"، قد تساعد هذه الطحالب على ضمان الأمن الغذائي على الأرض.
وذكر دورون أشكنازي، وهو أحد الباحثين المشاركين في التقنية، أن الطحالب قد تكون غنية بالبروتينات الأساسية والكربوهيدرات والمعادن.
واعتبر أشكنازي أن هذا قد يوفر مصدرا بديلا ومستداما وصحيا للغذاء من الأعشاب البحرية.
وأوضح أن النهج المتبع في هذه التقنية هو تحويل مخلفات الأسماك الغنية بالمغذيات إلى مجموعة من الأحواض التي تستخدم في استزراع الطحالب.
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