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https://sputnikarabic.ae/20220913/بايرن-ميونخ-يفوز-على-برشلونة-بنتيجة-2-0-في-دوري-الأبطال-فيديو-1067698211.html
بايرن ميونخ يفوز على برشلونة بنتيجة 2-0 في دوري الأبطال... فيديو
بايرن ميونخ يفوز على برشلونة بنتيجة 2-0 في دوري الأبطال... فيديو
حقق بايرن ميونخ فوزا ثمينا على منافسه برشلونة بهدفين دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T21:22+0000
2022-09-13T21:22+0000
رياضة
أخبار دوري أبطال أوروبا
نادي برشلونة
نادي بايرن ميونخ
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وأقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في معقل البافاري "أليانز أرينا"، حيث لم يذق البارسا طوال زياراته لهذا الملعب طعم الانتصار.افتتح لوكاس هيرنانديز أهداف المباراة في الدقيقة 50 برأسية من ضربة ركنية.وسجل ليروي ساني الهدف الثاني لبايرن بعد مجهود فردي رائع ومراوغته للاعبي برشلونة قبل التسديد في الشباك.بتلك النتيجة وصل رصيد بايرن ميونخ إلى 6 نقاط يتصدر بهم المجموعة.ويأتي برشلونة ثانيا بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه إنتر ميلان، فيما يأتي فيكتوريا بلزن رابعا بدون أي نقطة.يشار إلى أن برشلونة لم يسجل أي هدف في شباك بايرن منذ المباراة الشهيرة في ربع نهائي عام 2020 حينما خسر بثمانية أهداف لهدفين.
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رياضة, أخبار دوري أبطال أوروبا, نادي برشلونة, نادي بايرن ميونخ
رياضة, أخبار دوري أبطال أوروبا, نادي برشلونة, نادي بايرن ميونخ

بايرن ميونخ يفوز على برشلونة بنتيجة 2-0 في دوري الأبطال... فيديو

21:22 GMT 13.09.2022
© AFP 2022 / KERSTIN JOENSSONبايرن ميونخ - برشلونة
بايرن ميونخ - برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© AFP 2022 / KERSTIN JOENSSON
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حقق بايرن ميونخ فوزا ثمينا على منافسه برشلونة بهدفين دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.
وأقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في معقل البافاري "أليانز أرينا"، حيث لم يذق البارسا طوال زياراته لهذا الملعب طعم الانتصار.
افتتح لوكاس هيرنانديز أهداف المباراة في الدقيقة 50 برأسية من ضربة ركنية.
وسجل ليروي ساني الهدف الثاني لبايرن بعد مجهود فردي رائع ومراوغته للاعبي برشلونة قبل التسديد في الشباك.
بتلك النتيجة وصل رصيد بايرن ميونخ إلى 6 نقاط يتصدر بهم المجموعة.
ويأتي برشلونة ثانيا بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه إنتر ميلان، فيما يأتي فيكتوريا بلزن رابعا بدون أي نقطة.
يشار إلى أن برشلونة لم يسجل أي هدف في شباك بايرن منذ المباراة الشهيرة في ربع نهائي عام 2020 حينما خسر بثمانية أهداف لهدفين.
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