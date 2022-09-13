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https://sputnikarabic.ae/20220913/تتم-أو-لا-تتم-بلينكين-حول-الاتفاق-النووي-1067671276.html
تتم أو لا تتم... بلينكين حول الاتفاق النووي
تتم أو لا تتم... بلينكين حول الاتفاق النووي
اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، "الرد الأخير من إيران على اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي، "خطوة إلى الوراء، ويجعل احتمالات... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T10:46+0000
2022-09-13T10:51+0000
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وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المكسيكي مارسيلو إبرارد، إن"إيران على ما يبدو إما غير راغبة أو غير قادرة على القيام بما هو ضروري للتوصل إلى اتفاق".وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن" طهران تواصل محاولة إدخال قضايا غريبة في مسار المفاوضات، ما يجعل احتمالية التوصل لاتفاق غير مرجحة".
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تتم أو لا تتم... بلينكين حول الاتفاق النووي

10:46 GMT 13.09.2022 (تم التحديث: 10:51 GMT 13.09.2022)
© Sputnikتتم أو لا تتم... بلينكين حول الاتفاق النووي
تتم أو لا تتم... بلينكين حول الاتفاق النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، "الرد الأخير من إيران على اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي، "خطوة إلى الوراء، ويجعل احتمالات التوصل إلى اتفاق في المدى القريب غير مرجحة".
وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المكسيكي مارسيلو إبرارد، إن"إيران على ما يبدو إما غير راغبة أو غير قادرة على القيام بما هو ضروري للتوصل إلى اتفاق".
وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن" طهران تواصل محاولة إدخال قضايا غريبة في مسار المفاوضات، ما يجعل احتمالية التوصل لاتفاق غير مرجحة".
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